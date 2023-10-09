Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Çevre
AA 09.10.2023 20:30

Türkiye ve AB şehirleri, iklim değişikliği alanında ortak projeler geliştirecek

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ve Türkiye'den şehirlerin, eşleşerek iklim değişikliği alanında imza atacağı 26 projenin açılışı yapıldı.

Türkiye ve AB şehirleri, iklim değişikliği alanında ortak projeler geliştirecek

AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) ana faydalanıcısı olduğu "Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Gelecek Projesi"nin açılışı, Brüksel'deki AB Daimi Temsilciğinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, açılışta yaptığı konuşmasında, şehir eşleştirme projesinin ikincisinin düzenlendiğini belirterek, bu anlamdaki işbirliğinin derinleşeceğini umduğunu söyledi.

Kaymakcı, şehirler üzerinde iklim değişikliğinin doğrudan etkilerinin görüldüğü bir dönemde, bu tür projelerin kentleri yakınlaştırdığı gibi kişisel ilişkilerin kurulmasına da katkıda bulunarak "daha barışçıl bir Avrupa" mesajını yaymaya yardımcı olacağını vurguladı.

AB Komisyonu Türkiye Masası Şefi Bernard Brunet ise Türkiye ve AB arasında bu gibi etkileşimlerin sürmesini istediğini ifade ederek, proje sayesinde hem Türkiye hem AB şehirlerinin birbirlerinin tecrübelerinden istifade etmelerini umduğunu dile getirdi.

Brunet, "AB şehirlerinin, Türk şehirlerinin deneyimlerini görmesinin ve bunlardan faydalanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çok verimli projenin devamını diliyorum" diye konuştu.

TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da projenin Türkiye genelinde birçok paydaşla gerçekleştirileceğinden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, devamlılık arz etmesinin planlandığını aktardı.

Baraçlı, projenin, Türkiye'nin AB üyeliği yolculuğundaki uyum sürecine de olumlu etki edeceğini umduğunu belirtti.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Genel Sekreteri Fabrizio Rossi ise AB Komisyonu'nun da projeye destek vermesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, proje ile AB ve Türk şehirleri arasında etkileşimin artacağını kaydetti.

ETİKETLER
Avrupa Birliği İklim Değişikliği
Sıradaki Haber
İspanya, 2022'de son 700 yılın en sıcak yazını yaşadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:33
Emeklilere 5 bin TL ödenecek
21:29
İddi: Netanyahu Biden'a Gazze'ye kara harekatı başlatma niyetinden bahsetti
21:26
İsrail Savunma Bakanı'ndan "bu istikbalimiz için bir savaş" açıklaması
21:18
Avrupa'da gaz fiyatları jeopolitik gerilimin etkisiyle yüzde 12,5 yükseldi
21:14
İsviçre'de seyahat acenteleri İsrail'e yönelik tatil programlarını iptal ediyor
21:11
İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor
Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma bir toplu mezar tespit edildi
Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma bir toplu mezar tespit edildi
FOTO FOKUS
Kudüs'te siren sesleri duyuluyor
Kudüs'te siren sesleri duyuluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ