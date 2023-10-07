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Çevre
AA 07.10.2023 13:00

12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 7-8 Kasım'da İstanbul'da yapılacak

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), "Rüzgarın Yüzyılı" temasıyla 7-8 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 7-8 Kasım'da İstanbul'da yapılacak

TÜREB'ten yapılan açıklamaya göre, Hilton Bomonti Hotel İstanbul'da düzenlenecek 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, Cumhuriyetin 100. yılına damgasını vuran öncü sektörlerden rüzgar enerjisiyle ilgili tüm konu başlıklarının ele alınacağı zengin içeriğiyle dikkati çekiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının üst düzey temsilcileri ve sektörün önde gelen yatırımcılarının bir araya geleceği "İstişare Toplantısı" ile başlayacak kongre, Türkiye'den ve dünya genelinden 3 binden fazla rüzgar profesyonelini de İstanbul'da buluşturacak.

TÜREK'in rüzgarla ilgili tüm başlıkları içeren programında, Türk ve yabancı konuşmacıların, geçen yıl büyük ilgi gören ve geleceğin rüzgar teknolojileri ile dijitalleşme bağlamlarının birlikte değerlendirileceği oturumlar, WindEurope iş birliğiyle düzenlenecek "Türk Tedarikçi Zirvesi" etkinlikleri, şirketlerin açık iletişim gerçekleştireceği "Açık Kürsü" buluşmaları, yakın geleceğin sektör profesyonelleri olan üniversite öğrencilerinin sektörle ilk elden tanışacağı "Kariyer Festivali" ve farklı kategorilerde verilecek "Rüzgara Güç Verenler Ödülleri"nin yer alacağı 2 günlük etkinlik, Türkiye enerji gündemini belirleyecek.

Kongre yatırımlar, sanayi gelişimi, finans, servis bakım ve karasal rüzgarın ağırlıklı olduğu konu başlıklarının yanı sıra geçen yıl başlatılan "Geleceğin Rüzgarı" vizyoner etkinliği çerçevesinde enerji depolama, deniz üstü rüzgar enerjisi, hibrit ve hidrojenle ilgili ayrı bir bölümü de içerecek.

Öte yandan Avrupalı türbin ve aksam üreticilerinin tedarik zinciri yöneticilerinin TÜREK 2023 kapsamında Türk tedarikçilerle doğrudan buluşturulmasına imkan verecek "Türk Tedarikçiler Günü" etkinliği ise WindEurope işbirliğiyle bu yıl ilk kez hayata geçirilecek.

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