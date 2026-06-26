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Türkiye
AA 26.06.2026 08:16

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu: 24 tutuklama

Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu: 24 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, "yasa dışı bahis" ve "sanal kumar" amacıyla kullanılan 8 farklı site üzerinden elde edilen paraların nakline aracılık eden ve elde edilen suç gelirlerinin kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışına çıkarılmasını sağlayan 24 şüpheli tespit edildi.

6 milyar 942 milyon liralık işlem hacmi belirlendi

Banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacimlerinin 6 milyar 942 milyon 515 bin 130 lira olduğu belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 24 şüpheli tutuklandı.

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