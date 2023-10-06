Su seviyesi yüzde 80 düştü, ağaçlar ortaya çıktı

Tokat merkeze bağlı Çamlıbel Beldesi Akın Mahallesinde bulunan gölet bölgede yağışların az olmasından dolayı adeta kurudu. Tarımsal sulamada kullanılan gölette yağışların az olması ile birlikte su seviyesi yüzde 80 oranında çekildi.

Suyun çekilmesi ile birlikte göletin ortasında bulunan ağaçların dalları su yüzüne çıktı. Birçok kuş türünü barından gölette su yüzüne çıkan ağaçlar kuşların konaklama mekanı oldu.

"Yüzde 80 oranında su bitmiş durumda"

Su seviyesinin yüzde 80 oranında azaldığını belirten Nuri Can Arslan, "Bu bölgeye pek yağış gelmedi. Çiftciler de tarımsal sulamayı bitirmiş durumda. Su çok azalmış. Yüzde 80 oranında su bitmiş durumda. Balıklar bu su da ancak yüzüyor, büyük ihtimalle de bu baraj tarımsal sulama için daha açılmaz. Buraya geldiğimiz yol da bir zamanlar sular altındaydı" diye konuştu.

"Yüzde 80 veya 90 oranında suyu azalmış"

Aytekin Ekinci, "Bu bölgeye yağmur yağmıyor, bu bölgede kuraklık hakim. Tarımsal olarak da tarlaların suyu eksik kaldı. Böyle devam etmesi herkes için çok kötü bir durumdur. Yağmur yağmasını bekliyoruz, yağmazsa yapabilecek bir şeyimiz yok. Yüzde 80 veya 90 oranında suyu azalmış, bulunduğumuz konumda sular altındaydı ama şu an yok" dedi.