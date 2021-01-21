Dünyayı, özellikle de ülkemizi, sokak hayvanlarıyla paylaşıyoruz. Onlarınsa en çok bugünlerde yardımımıza ihtiyaçları var.

İçinde bulunduğumuz soğuk günlerde sokakta yaşayan bir köpek ortalama 17 saat, bir kedi ise sadece 6 saat açlığa ve susuzluğa dayanabilir.

Kar yağışı ve yağmur ise, onların yemeğe ulaşmasını daha zor hale getirebilir.

Onların hayata tutunmasını ve bu zor dönemleri atlatmasını sağlamak ise, çok kısa sürede yapacağınız bir yuva ile elinizde.

[Fotoğraf: Getty]

Sıfıra yakın bütçeyle 'kedi evi'



Belki karantina günlerinde güzel vakit geçirmek, belki de çocuklarınızla, sosyal aktivitelerde bulunmak istiyorsunuz.

İşte hem size, hem de soktaki dostlarımıza fayda sağlayacak bir öneri.

Evinizde bulunan malzemelerle, sıfıra yakın bütçeyle hazırlayacağınız kedi evleri, onların soğuk geceleri atlatmasına yardımcı olabilir.

İhtiyacınız olan; marketlerde bulabileceğiniz orta boy bir koli, kolinin etrafını sarmaya yetecek kadar poşet, poşetleri yapıştırmaya yardım edecek bir bant, bir A4 kağıdı, bir kalem ve bir bıçak.

[Fotoğraf: Getty]

İşte adım adım kedi evi yapımı:

Eğer kutunun kapakları açıksa ya da etrafında delikler varsa, tümünü bantla kapatın.

Daha sonra kutunun bir tarafına kedinin girebileceği boyutta bir delik açın. Ama deliğin çok büyük olmamasına dikkat edin. Büyük delik, içeriye daha fazla soğuk girmesi demek. Önceden kalemle işaretlemek, hataların önüne geçer.

Daha sonra evin yağmur ya da kardan etkilenmemesi için elinizdeki en kalın poşeti, evin etrafına sararak bantlayın.

Geldik en önemli kısma...

Evin en görünür yerine, eğer mümkünse fosforlu bir kalemle, bunun bir ‘kedi evi’ olduğunu ‘büyük harflerle’ yazın. Böylece yanlışlıkla alınmasının önüne geçebilirsiniz.

[Fotoğraf: Getty]

Rüzgarı kesin, yüksekliği artırın



Ev için elbette mimarların da fikrini aldık.

Ev kadar önemli olan bir konu da evin nereye konulacağı. Ev mümkünse bahçe duvarı gibi rüzgarı kesen ve kedinin benimseyebileceği bir yere konulmalı.

Kedi evinin altına koyacağınız ekstra kartonlar yüksekliği artırır, soğuğu daha çok keser.

Eski bir tişört gibi kullanmadığınız herhangi bir tekstil malzemesini, evin içine koyabilirsiniz. Hayvanların sıcak kalmasına yardım eder.

Bir kutu, bir kap su, bir kap da yemek...

Atacağınız bu küçük adımlarla, onların en süper kahramanı olabilirsiniz.

