AA 16.11.2025 12:30

Milli Ağaçlandırma Günü'nde çifte rekor

Türkiye, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde yeni bir rekora daha imza attı. 1 milyon 280 bini aşkın kişinin katıldığı etkinlikte, 15 milyona yakın fidan dikildi. Bakan Yumaklı, "Hem fidan hem de katılımcı sayısı rekoru kırıldı" açıklamasını yaptı.

Milli Ağaçlandırma Günü'nde çifte rekor
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararla ilk olarak 2019'da kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yıl 7'ncisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen ana etkinliğin yanında Türkiye'nin 81 ili 922 ilçesinde 1390 noktada Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

"Yeni rekorlara imza atacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında bir yıl boyunca çeşitli kurum ve kuruluşlarla etkinliklerin devam edeceğini aktararak, bu etkinliklerin en önemlisinin, tüm vatandaşların katılımıyla 11 Kasım'da yapıldığını belirtti.

Milli Ağaçlandırma Günü'nde çifte rekor

İlk etkinliğin düzenlendiği 2019'da, 1 milyon 200 bin kişinin katılımıyla 13 milyon 800 bin fidanın toprakla buluşturulmasıyla rekor kırıldığını bildiren Yumaklı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye genelinde 1391 noktada gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerimize 1 milyon 280 bin 491 vatandaşımız katıldı. Bu alanlarda da 14 milyon 914 bin fidanımızı yeşil vatanımızla buluşturduk. Böylelikle hem katılımcı sayısı hem de fidan dikme rekorunu kırmış olduk. Bu anlamlı seferberliğe 7'den 70'e katkı veren, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum."

Milli Ağaçlandırma Günü'nde çifte rekor

Yumaklı, Yeşil Vatan Seferberliği'ne gösterilen bu ilginin, kampanya süresince devam etmesini temenni ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kampanya süresince 550 milyon olan fidan dikme hedefimizi 600 milyona çıkarmış bulunuyoruz. İnşallah ülkemiz orman sevgisi konusunda tüm dünyaya örnek olmaya devam edecek ve bu alanda yeni rekorlara imza atacaktır."

