Kutup ayıları iklim değişikliğine uyum sağlıyor
İklim değişikliği sebebiyle buzullar eriyince kutup ayıları hayatta kalmak için yeni yöntemler buldu. Bilim dergisi Science'da yer alan araştırmaya göre, Grönland'da yaşayan bir kutup ayısı türü buzullardan kopan parçaların üzerinde de avlanabiliyor.
Geniş buzul tabakaları eriyor. Kutup ayıları kendilerine kalan buzul parçaları üzerinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Dünyanın en prestijli bilim dergilerinden Science'da yayımlanan araştırmaya göre, genetik açıdan farklı olan bazı kutup ayıları değişen koşullara uyum sağlamaya başladı.
Bilim insanları Grönland'ın güneydoğusunda yaşayan kutup ayılarının hareketlerini incelemek için bir kısmına takip cihazı taktı, bazılarından da genetik örnekler topladı.
Buzullar hayati önemde
Araştırmada, daha önce geniş buzul tabakalarındaki deliklerden fok avlayan kutup ayılarının, şimdi kopan buzul parçaları üzerinde de avlandığı görüldü.
Bu kutup ayısı türü, daha sonra en yakın buzul tabakasına ya da fiyordlara yüzerek aylarca hayatta kalabiliyor.
Bu türün aksine geniş buzul tabakaları, kutup ayılarının avlanması ve beslenmesi için hayati önem taşıyor.
Dünya üzerinde hayatta kalan kutup ayılarının sayısının 26 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.