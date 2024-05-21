Kütahya'da maden sahasındaki heyelan nedeniyle atık su göleti taştı

Kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Seyitömer beldesi yakınlarında, özel bir şirket tarafından işletilen linyit işletmesine ait döküm sahasında heyelan meydana geldi.

Beldenin atık sularının biriktiği gölete kayan toprak kütlesinin taşkına neden olduğunun bildirilmesi üzerine, bölgeye AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki tarım arazileri ile beldeye giden kara yolunun su altında kalması nedeniyle beldeye kara yolu ulaşımının sağlanması için alternatif güzergah oluşturuldu.

Kütahya Valisi Musa Işın bölgede incelemelerde bulundu

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı açıklamada, su taşkının Seyitömer beldesine ulaşımı sağlayan ana güzergahta yaşandığını söyledi.

Yapılan incelemelerde maden bölgesindeki pasa sahasında kütle hareketi olduğu ve bu hareketin gölette bulunan suyun yer değiştirmesine neden olduğunun değerlendirildiğini belirten Işın, "Maden sahası yetkililerine pasa sahasında çalışma yapılmaması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda bilgilendirme yapıldı. Seyitömer yolundaki durumu yakından takip ediyoruz ve vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede tutulması için tüm tedbirler alındı." ifadelerini kullandı.