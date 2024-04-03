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Çevre
TRT Haber 03.04.2024 13:01

Küçük atölyede geri dönüşüm için büyük emek

Müzisyen Zeliha Sunal, geri dönüşüm malzemelerinden tasarladığı ürün ve kıyafetlerle de tanınıyor. Sunal, evinde oluşturduğu küçük atölyesinde farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
Kurgu
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Müzisyen ve tasarımcı Zeliha Sunal, atıksız yaşama dikkat çekmek için evinde kurduğu atölyesinde geri dönüşüm malzemelerinden yeniden değerlendiriyor.

Kâğıt, metal, plastik ve tekstil atıklarından oluşturduğu kıyafet ve aksesuarlar ile geri dönüşümün öneminin altını çiziyor.

Farkındalık yaratmaya 2014’te başlayan Sunal, geri dönüşümün geleceğimiz için kritik rol oynayacağını belirtiyor.

Küçük atölyede geri dönüşüm için büyük emek

"Kullanılabilir malzemeler çöpe atılıyor"

Dünya kaynaklarının artık eskisi kadar sınırsız olmadığının altını çizen Zeliha Sunal, yaptığı işin kendisi için büyük önem taşıdığını anlatıyor.

“Bir gün gelecek ve bu kaynaklar bitecek. Çocuklarımız gelecekte belki yeşil bir dünya göremeyecekler. Dolayısıyla bunun gerçekleşmemesi için sürdürülebilirlik kavramı içerisinde geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyorum.”

Sunal, kullanılabilir geri dönüşüm malzemeleri temin etmenin hiç kolay olmadığını, kimi zaman bunun için farklı şehirlere yolculuk yaptığın belirtiyor. Sunal bu malzemeleri bulmanın neden zor olduğunu ise şöyle anlatıyor:

Atıklarımızı hemen çöpe atıyoruz. Elde edilmiş ikinci bir alışkanlığımız yok. Geri dönüştürülebilir maddeleri hiç olmazsa ayrı bir poşete koyabilsek yeniden bir hammaddeye dönüşebiliriz. Ben bu malzemelerin çoğunu eşimden dostumdan arkadaşlarımdan, çevremdeki restoranlardan temin ediyorum. Topluyoruz ve topladıklarımızın bir bölümünü farkındalık için kullanıyoruz.

Küçük atölyede geri dönüşüm için büyük emek

"Atıklara farklı bir gözle bakılmalı"

İhtiyacımızın kalmadığını düşündüğümüz ürünlerimizi çöpe atarken bir kez daha düşünmemiz gerektiğini vurguluyor Zehra Sunal.

“Çok severek alıyoruz fakat çok da acımadan atıyoruz” diyen Sunal, bu ürünlere ikinci bir şans verilmesi gerektiğini söylüyor.

“Aldıktan sonra bir yeri bozulursa tamir ettirmek gerek. Bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Belki bu ürünleri ikinci bir şekle sokabiliriz. Önemli olan atıklara farklı bir gözle bakmak.”

Küçük atölyede geri dönüşüm için büyük emek

İkinci el ürün satan kadınlara destek

Zehra Sunal’ın yeniden dönüştürdüğü ürünlerin bazılarını sadece sergiliyor bazılarını ise satışa sunuyor. Geliri ise benzer bir amaç için kullanıyor...

“Buradan gelen geliri yine ikinci el ürün ve kıyafet satan kadınları desteklemek için kullanıyorum. Neden bizim ikinci bir gelir kaynağımız olmasın? Üstelik bu gelir neden bizlerin atmayı düşündüğü şeylerden olmasın?”

Küçük atölyede geri dönüşüm için büyük emek

Uyum içinde yaşayalım kaynaklarımızı doğru kullanalım

"Yaşadığımız dünya sadece insana ait değil, tüm canlıların bulunduğumuz ekosistemde uyumlu bir şekilde yaşaması gerek" diyen Sunal herkesi geri dönüşüme katkı sağlamaya çağırıyor.

“Başka bir dünya yok. Bu dünyanın kaynakları da bir gün bitecek. Kaynaklarımızı da artık daha tasarruflu kullanalım. Atmayı düşündüğümüz şeyleri de artık geri dönüşümde kullanmamızın zamanı geldi.”
 

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