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Çevre
TRT Haber 02.10.2024 09:00

Kırların faydalı bitkisi: Geven

Geven, bilinçsiz şekilde yakacak olarak kullanılsa da erozyonu engellemesinden ilaç sektörüne, kozmetikten ziraata kadar birçok alan için önemi olan bir bitki.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
Kırların faydalı bitkisi: Geven
[Fotograf: AA]

Bitki çeşitliliği açısından Avrupa’nın en zengin bölgeleri arasında yer alan Türkiye’de 12 bine yakın tür bulunuyor. Bunlar arasında yer alan gevenin (astragalus) ise 550’den fazla türü mevcut.

Hayvan yemi ya da yakacak olarak kullanıldığı durumlar olsa da birçok sektör için önemli bir bitki olduğu anlaşıldı ve üzerinde bilimsel çalışmalar yapılıyor.

Küçük çalı formunda bir bitki 

“Keven”, “çekme”, “süt baklası” gibi isimlerle de bilinen gevenin anavatanı Çin. Baklagiller ailesinden olan geven, küçük çalı formunda bir bitki ve dünyada 2 binden fazla türü var.

Türkiye’de doğal olarak yetişiyor ve bunlardan bazıları endemik türler. Geven bitkisi geçmişte ağaçların olmadığı yerlerde yetiştiği için arazinin verimsiz olduğuna da işaret ediyordu ancak son yıllarda bu durum değişti. Yapılan bilimsel çalışmalarla gevenin aslında birçok sektör için önemli bir bitki olduğu ortaya çıkarıldı.

Kırların faydalı bitkisi: Geven

Balı da meşhur zamkı da

Geven bitkisi farklı renklerde çiçek açan türlerden biri. Bu nedenle arıcılık yapılan bölgelerde, zirai çalışmalarda geçmişten beri faydalanılıyordu.

‘Geven Balı’ antioksidan ve antibakteriyel özellikleri ile biliniyor. Geleneksel kullanımda yapıştırıcı olarak da yer alıyor.

Köklerinin su içinde bekletilmesiyle elde etilen tutkal, pamukla karıştırılarak el sanatları arasında yer alan ‘kitre bebek’ yapımının ana malzemesini oluşturuyor.

Erozyonu engelleyen, yaşlanma karşıtı kozmetiklerde kullanılan geveni, özellikle doğada kendiliğinden yetişiyor olması nedeniyle hayvan yemi ya da yakacak olarak kullanmak da yaygın. Bilim insanları ise buna karşı çıkıyor.

Kırların faydalı bitkisi: Geven

Yakacak ya da hayvan yemi değil 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Ulcay, “Geven, çok tıbbi önemi olan bir bitkidir. Yaptığımız çalışmalarda özellikle geleneksel halk tıbbında çok kullanıldığını gördük. Bu bitkiye yakacak ya da hayvan yemi olarak bakıp geçemeyiz” diyor ve şunları söylüyor:

“Tokat ve Kırşehir’de halk hekimliği ve alternatif tıpla ilgili çalışmalar yaparken gördük ki geçmişte geven öksürük, kas ağrıları, kemik ağrıları, kemik erimesi, bel soğukluğu hatta topuk dikeni gibi tedaviler için kullanılmış. Tıbbi yönü oldukça güçlü bir bitki. Elbette bilinçsizce kullanılmamalı. Kullanımın nasıl olacağı yine bilim insanlarına bırakılmalı, aksi takdirde yarar beklerken zarar da verebilir.”

Kırların faydalı bitkisi: Geven

"Isırgan otu gibi olmasın"

Gevenin “faydasız zannedilmemesi” gerektiğinin altını çizen Ulcay, bölge bölge değişmekle birlikte özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde yakacak olarak çok kullanıldığının altını çiziyor. 

“Araştırmalar açısından bakir bir tür olduğu için daha önce bilinçsizce toplanıp kullanılmış. Ancak faydası bilindikçe ilgi de artıyor. Bu ilgi, yapılan araştırmalarla artıyor ama ısırgan otunun faydası anlaşıldığında, oldukça kontrolsüz hatta kepçeyle bile toplayan görmüştük. Geven de aynı duruma düşmemeli. Toplarken köklerine zarar vermemek, bazı dallarını bırakmak yani bitkinin yaşamasına izin vermek gerekiyor.”

Kırların faydalı bitkisi: Geven

Doç. Dr. Ulcay, gevenin ziraat fakültelerinde kültüre alınması, farmakolojik ve biyokimyasal araştırmaların da artması gerektiğini vurguluyor.

Dünyada, özellikle Çin’de bu konuda önemli yol alınmış durumda. Türkiye’de de kentleşmeyle birlikte yaşam alanı daralan gevenin korunması gerektiği ifade ediliyor.

Bilimsel çalışmalarının artmasıyla gevenin sektörel kullanımının da artması bekleniyor.

Kırların faydalı bitkisi: Geven

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Bilimsel Araştırma Bitkisel Tedavi Doğal Yaşam Kırşehir Tokat
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