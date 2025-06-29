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Çevre
AA 29.06.2025 13:08

Kene ile doğal mücadele: Yüzlerce keklik doğaya salındı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Keklik Üretme İstasyonu'ndaki yüzlerce keklik, her yıl belirlenen illerde kene ve süne mücadelesi için doğaya bırakılıyor.

Kene ile doğal mücadele: Yüzlerce keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürü Kemal Can, Şuhut Keklik Üretme İstasyonu'nun kurulduğu 2009'dan bu yana kınalı ve çil keklik ürettiğini söyledi.

İstasyonda bugüne kadar 137 bin kınalı ile 39 bin 600 çil keklik üretildiğini vurgulayan Can, "DKMP Genel Müdürlüğümüzün yıllara göre programları oluyor. Türkiye'de çil keklik üreten tek tesisiz. Bölge müdürlüklerimizin arazi çalışmaları neticesinde DKMP Genel Müdürlüğümüze teklifte bulunuyor. Yapılan değerlendirme sonucunda üretimini yaptığımız keklikler, ülkemizin çeşitli yerlerinde doğaya salınıyor" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Salım yaptığımız yerleri 3 yıl ava kapatıyoruz"

Bu yıl planlanan 6 bin kınalı ile 3 bin çil keklik üretiminin yapıldığına değinen Can, şunları kaydetti:

"Çil keklikler, habitatları gereği genellikle Çanakkale, Yalova, Bursa ve Tekirdağ'da, kınalı keklileri de daha çok Denizli, Muğla, Manisa ve Afyonkarahisar'da doğayla buluşturuluyor. Kekliklerin salınımında genellikle suya yakın yerler tercih ediliyor. Salım yaptığımız yerleri üç yıl ava kapatıyoruz. Kekliklerin oralarda tutunmaları ve üremelerini hedefliyoruz. Avcılarımızdan da bu konuya riayet etmelerini istiyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Daha çok böcekle besleniyorlar"

Can, DKMP Genel Müdürlüğünün keklik üretip doğaya salma amacının ekosistemin desteklenmesi ve türün devamının sağlanması olduğunu söyledi.

Kekliklerin doğadaki biyolojik mücadele açısından önemli bir tür olduğuna dikkati çeken Can, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu konu da kekliklerin beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Keklikler, genellikle bitkiler ve böceklerle besleniyor. Özellikle palazlık dönemlerinde, daha çok proteinle beslenmesi gerekiyor. Daha çok böcekle besleniyorlar. Süne ve kene gibi. Bu da kuşu, biyolojik mücadele açısından etkin hale getiriyor. Doğada ne kadar böcek yiyen kuş olursa, onların pandemi oluşturması ve yaygınlaşmasını engellemiş oluyor. Dolayısıyla biyolojik mücadelede keklikler kullanılmış oluyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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