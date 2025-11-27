İstanbul’da gıda ve su israfı paneli: Dünya tarım bakanları bir araya geliyor

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde yarın İstanbul'da "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temalı Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli düzenlenecek.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun devamı ve tamamlayıcı oturumu olarak tasarlanan panelde, gıda ve su israfına karşı küresel iş birliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım politikalarına yön verilmesi amaçlanıyor.

Panel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın yanı sıra İtalya, İspanya, Azerbaycan, Macaristan, Meksika, Paraguay, Suudi Arabistan ve Irak gibi birçok ülkeden bakan ve bakanlık düzeyinde katılımla gerçekleştirilecek.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Dünya Gıda Programı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin de katılacağı panelde, küresel ölçekte kritik seviyeye ulaşan gıda ve su israfı konularında çözüm odaklı iş birlikleri ele alınacak.

Gıda israfı ve su verimliliği ana gündem maddeleri arasında

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, panelde farklı ülkelerden tarım bakanlarının, sıfır atık, gıda israfı ve su verimliliği konularını ele alacağını söyledi.

Dünyanın su krizine doğru ilerlediğine ve Türkiye'nin de su stresi altındaki ülkelerden biri olduğuna işaret eden Ağırbaş, şöyle konuştu:

"Dünyanın su kaynaklarını nasıl etkin koruyabiliriz ve bu bağlamda ne gibi önlemler alınmalıdır bunları tartışacağız. Tarım bakanları ve su ile ilgili çalışan bakanlar bir araya gelecek. Bu bağlamda bir gün sürecek toplantımızda çok ciddi konular ele alınacak. Birleşmiş Milletlerden temsilciler yine aramızda olacak. Zaten Sıfır Atık Forumu'nun bir toplantısı olarak organize ettiğimiz için 100'den fazla partnerle beraber aslında organize ediyoruz. Panelin sonunda bir bildiri yayımlanacak."

Ülkelerin kendi üzerine düşen görevleri üstleneceğini ve Türkiye'nin de bütün ülkeleri sıfır atık, gıda israfı gibi konularda teşvik etmeyi hedeflediğini belirten Ağırbaş, gıda israfının önlenmesiyle küresel açlığın sona erdirilebileceğine inandıklarını dile getirdi.

Ağırbaş, hükümetlerin gıda israfı ve su verimliliğini ana gündem maddeleri arasına almasını teşvik etmek istediklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Burada çıkan sonuç bildirgesinde de aslında bu gündeme gelecek. Biz ülkeler olarak, hükümetler olarak nasıl adımlar atabiliriz, bu konuları nasıl ülke politikaları haline getirebiliriz aslında bunu tartışacağız. Sıfır Atık Vakfı aslında bir kolaylaştırıcı rol üstleniyor. Dünyanın 193 ülkesiyle hemen hemen projeler geliştirmeye başladık ve tabii bunu Birleşmiş Milletler aracılığıyla yapıyoruz. Biz Birleşmiş Milletlerin bu bağlamda çalıştığı ana partnerlerden bir tanesiyiz. Birleşmiş Milletler iş birliğinde 193 ülkeyle eş güdümlü halde çalışmaya gayret ediyoruz. Burada insanların çeşitli fikirler üreteceği ve ürettiği fikirleri hayata geçireceği platformları sunmak istiyoruz."

"COP31 sürecinde çalışmalara imza atacağız"

Gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığını yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Sıfır Atık Vakfı olarak etkin rol üstleneceklerini belirten Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın liderliğinde güçlü çalışmalara imza atacaklarını vurguladı.

Tarım Bakanları Oturumu'nun, Emine Erdoğan'ın himayeleri ve ev sahipliğinde yapılacağını dile getiren Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un liderliğinde hazırladığımız çok önemli çalışmaları önümüzdeki süreçte kamuoyumuzla paylaşacağız. Bizleri vatandaşlarımızın takip etmesini önemsiyoruz. Web sayfamız ve sosyal medyamız aracılığıyla bizleri takip edebilirler. Sıfır atığa dair, iklime dair, dünyaya dair fikirleri, projeleri varsa bizlere ulaştırabilirler. Gelip bizle çay içip, yemek yiyip, sohbet edebilirler. Biz şunu diyoruz, 'Türkiye'de 86 milyonun vakfıyız, dünyada 7 milyar insanın vakfıyız.' Bizim tek bir ajandamız var, daha yaşanılabilir bir dünya, daha müreffeh bir dünya, daha özgür bir dünya. İnşallah bu hedeflere milletimizin desteğiyle, dünyadaki insanların desteğiyle, ortak akıl ve ortak bilinçle ulaşacağımıza inanıyorum."