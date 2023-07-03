Dünya Plastik Poşet Kullanmama Günü'nde bez çanta dağıtıldı

Çankaya ilçesindeki derneğe gelen mahalle sakinlerine dernek yöneticilerince bez alışveriş çantaları dağıtıldı.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fethi Aksoy, mahallede yaklaşık 20 yıldır geri dönüşümle ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Mahallelinin evde biriktirdiği plastik malzemeleri toplayarak, geri dönüşüme kazandırdıklarını aktaran Aksoy, "Dernek olarak zaman zaman mahallede özel günlere yönelik kampanyalar yapıyoruz. Geçen sene atık azaltma haftasında bir etkinliğimiz oldu. Bugün de '3 Temmuz Plastik Poşet Kullanmama Günü' kapsamında farkındalığı artırmak istedik" diye konuştu.

Amaçlarının plastik poşet kullanımını en aza indirmek olduğunu ve buna yönelik çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayan Aksoy, "Bugün boyunca atıklarını getiren komşularımıza hazırladığımız bez çantaları ücretsiz veriyoruz. Günün anlamını kendilerine anlatarak plastik poşet kullanmamalarını sağlıyoruz." dedi.

Çalışmaları dolayısıyla mahalleliden sık sık övgü aldıklarını dile getiren Aksoy, mahallelinin de geri dönüşüme epey katkı sağladığını belirtti.

Plastik poşetin suda 400, karada 800 yılda geri dönüştüğünü bildiren Aksoy, vatandaşları alışverişlerinde bez çanta veya file kullanmaya çağırdı.

"Plastik çöplerimi biriktirip derneğe getiriyorum"

Mahalle sakini Meliha Çakır, evde kullandıkları plastik ürünleri çöpe atmayarak, geri dönüşüme katkı sağlamak derneğe getirdiklerini söyledi.

Plastik poşetin ücretli olmasıyla alışverişlerinde uzun süredir bez çanta kullandığını belirten Çakır, "Hem doğa hem de maddi açıdan bakıldığında çok daha avantajlı oluyor. Plastik çöplerimi biriktirip derneğe getiriyorum." dedi.

Derneğin kampanyasından oldukça memnun olduğunu dile getiren mahalle sakini Dilek Yüceer ise "Uzun yıllar Kanada'da yaşadım. Orada hiçbir şeyi çöpe atmıyordum, şimdi Türkiye'de de aynısını yapıyorum. Çevremi, özellikle de gençleri bu konuda çok uyarıyorum. Keşke böyle faaliyetler her mahallede olsa." diye konuştu.