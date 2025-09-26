Depozito iade işlemlerinde günlük 50 bin ambalaj toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Depozito Yönetim Sistemi projesi kapsamında "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) logosu taşıyan plastik, cam ve alüminyum gibi malzemeler, iade makineleri aracılığıyla geri kazandırılıyor.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından Sakarya pilot il, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi ise pilot ilçe olarak belirlendi.

Halihazırda Ankara'da Bakanlık ana hizmet binası, Türkiye Çevre Ajansı Binası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Sakarya, Samsun, Erzurum, Konya, Gaziantep, Mersin ve İzmir'de kurulan depozito iade makineleri yoluyla ambalajlar toplanıyor.

Bu makinelerle bugüne kadar 5,8 milyon tek kullanımlık içecek ambalajı toplanarak geri kazanımı sağlandı. Günde ortalama 50 bin ambalajın toplandığı sisteme, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yılda 520 milyon avro kazanç sağlanması hedefleniyor

Öte yandan, sistemin ülke genelinde hayata geçirilmesiyle yıllık geri kazanım gelirinden 120 milyon avro, ikincil ham madde kullanımından 250 milyon avro, yerel yönetimlerin atık bertarafı ve elektrik kullanımından 100 milyon avro, atık ithalatında ise 50 milyon avro azalmayla 520 milyon avro kazanç sağlanması planlanıyor.

Projeyle denizlerdeki plastik kirliliğinin de azaltılacağı öngörülürken düzenli depolama sahalarında alan azalmasından dolayı enerjiden tasarruf edilecek.

Projeyle teknoloji transferi ve yerli üretimde ekonomiye katkı sağlanırken kayıt dışı üretimin de önüne geçilmiş olacak.

"Bizim sistemin dünyanın en büyük çevre projesi olduğunu söyleyebiliriz"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Görgün, depozito yönetim sisteminin içecek ambalajlarının temiz olarak toplanması nedeniyle dünyadaki en verimli geri dönüşüm yöntemi olduğunu söyledi.

Türkiye Çevre Ajansının kurguladığı sistemin dünyadaki en teknolojik sistem olduğunu vurgulayan Görgün, "Piyasaya sürülen yıllık 28 milyar adet ambalajı düşündüğümüzde bizim sistemin ülkemizin ve hatta dünyanın en büyük çevre projesi olduğunu söyleyebiliriz. Tüm ülkeye gelecek yılın ilk çeyreğinde yaygınlaştırılması planlanan bu sistem sayesinde denizlerimizin, nehirlerimizin, ormanlarımızın, kentlerimizin kirlilikten korunmasını sağlayacağız." dedi.

Görgün, sistem sayesinde depolama tesislerine daha az atık gitmesinin sağlanacağını ve atıkların ekonomik ömürlerinin uzayacağını anlatarak, aynı zamanda belediyelerin daha az atık taşıyarak maliyetlerini azaltabileceklerini belirtti.

"Orman yangını riski azalacak"

Atıkların geri dönüşümü sayesinde atmosfere salınan sera gazı emisyonlarında da azalma olacağına işaret eden Görgün, "Orman yangınlarının nedenlerinden biri olan cam ambalajların toplanması sayesinde yangın riski azalacak. Hepsinden önemlisi, ülkemizde çok ciddi bir çevresel bilinç sıçraması olacak." diye konuştu.

Görgün, tüm paydaşların bu sistemi desteklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.