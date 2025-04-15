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Çevre
AA 15.04.2025 13:45

Bilişim Vadisi, enerjisini güneşten sağlıyor

Türkiye'nin teknoloji geliştirme bölgelerinden Bilişim Vadisi Kocaeli'de, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi binaların üstünde bulunan güneş panellerinden karşılanıyor.

Bilişim Vadisi, enerjisini güneşten sağlıyor

"Yenilenebilir Enerji Çalıştayı" kapsamında Bilişim Vadisi ve güneş panelleri teknolojisi geliştiren firma Kalyon PV arasında 2021'de iş birliği protokolü imzalandı.

İşbirliği kapsamında 2022 yılında Bilişim Vadisi Kocaeli kampüsündeki 5 bin 500 metrekarelik alanda 7 binanın üzerine güneş panelleri kuruldu.

Panellerle 2025'e kadar 3 bin kilovata yakın enerji üretildi.

Yüzlerce teknoloji girişimcisi ve firmasının enerji ihtiyacını karşılayan paneller, Bilişim Vadisi'nin 3 yılda harcadığı enerjinin bir kısmını karşılayarak 11 milyon lira tasarruf etmesini sağladı.

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