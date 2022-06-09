Batı Karadeniz kıyılarında artan yunus ölümlerinin yaşandığı yerlerden biri de Sinop. Ölüm sebeplerinin başında ise balıkçı ağları geliyor.

Artan ölümlerin önüne geçmek için uluslararası düzeyde bir proje geliştirildi. Romanya'yla ortak yürütülen "Conceta" projesiyle ağlara takılan akustik bir cihazla yunuslar balıkçı ağlarından uzaklaştırılıyor.

Ağlara takılan cihazlarla yunusların uyarıldığını söyleyen Conceta Projesi Genel Koordinatörü Ümit Aydın "Uyardıktan sonra dikkatini tamamen ağdaki balığa vermiş olan yunusun daha farklı alanlara odaklanarak ağı fark etmesi ve buradan canına mal olacak bir olaya vesile vermeden bunu halletmiş olacağız" dedi.

Proje yüzde 70 oranında başarılı

Avrupa Birliği'nin de destek verdiği çalışmalarda Karadeniz sularındaki yunusların iletişimde kullandıkları ses dalgaları incelendi. Kendi aralarında uyarı anlamına gelebilecek seviyedeki sesler "pinger" adı verilen mekanik düzeneğe entegre edildi.

Çalışmalar kapsamında 60 akustik ses cihazı balıkçılara dağıtıldı, yüzde 70 oranında başarı sağlandı.

Projenin Karadeniz kıyılarındaki tüm illerde uygulanması hedefleniyor.

