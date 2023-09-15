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Bilim Teknoloji
AA 15.09.2023 11:28

Yerli motorlar "Mavi Vatan" görevine hazırlanıyor

Türk savunma sanayisinde kara araçları için geliştirilen motorların deniz koşullarına uyarlanan versiyonları "mavi vatanda" göreve başlamaya hazırlanıyor.

Yerli motorlar "Mavi Vatan" görevine hazırlanıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

BMC Power, Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (DSEI 2023) katıldı.

BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval, şirketin deniz platformlarının güç grubu ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla yürüttüğü projelere ilişkin soruları yanıtladı.

Şirketin kuruluş misyonunun tedarik edilemeyen güç gruplarını yerli ve milli olarak geliştirmek ve üretmek olduğunu vurgulayan Kaval, burada da başlangıçta kara platformlarının esas alındığını söyledi.

Devam eden projelerinin temel olarak kara platformlarına yönelik olduğunu dile getiren Kaval, şöyle konuştu:

"Ama biz yaklaşık 1 yıldır deniz platformlarında da benzer bir ihtiyaç ve sıkıntının olduğunu değerlendirdiğimiz için deniz platformlarına nasıl çözüm üretebiliriz sorusuyla çalıştık. Buradaki çözümlere en kısa yoldan nasıl gidebilirizin üzerinde durduk. Bu kapsamda da mevcut bir motorumuzu ki bu 600 beygirlik AZRA motorumuz oldu.

Motoru marinize ederek, yani deniz koşullarına uygun hale getirerek kullanma yolunu seçtik. Bu gideceğimiz yolda en kısa, pratik çözüm oluşturabileceğimiz yoldu. Bu anlamda Sefine Tersanesi ve ASELSAN'ın birlikte geliştirdiği MARLİN insansız bot projesinin güç gurubunu 600 beygirlik AZRA marin motorumuzla giderebilmek için birlikte çalışmalar gerçekleştirdik.

Bu motorun prototipinin üretimi devam ediyor, ekim ayı gibi tamamlanacak. Yıl sonu gibi de Sefine Tersanemize bunu teslim edeceğiz ve insansız bota takılmış olacak. Proje öngördüğümüz şekilde başarıyla yürüyor."

Botlardan ana tahrik makinasına

Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik liman bölgesinde çekici botlar için aynı motoru kullanabildiklerini anlatan Kaval, "Çekici botlar için de motor üretimini başlattık. Motoru yıl sonunda çekici bota entegre etmeyi planlıyoruz. Bu 600 beygirle oluşturduğumuz çözüm." dedi.

Deniz Kuvvetlerinde kullanılan ana ve yardımcı makinalar bulunduğunu belirten Kaval, yardımcı makinalar konusunu da çalıştıklarını söyledi. İşbir firmasının jeneratör setleri olarak Deniz Kuvvetlerine ürünler teslim ettiğini dile getiren Kaval, bunların motorlarını üretmek için de birlikte çalıştıklarını, yardımcı makina olarak çözümler geliştireceklerini bildirdi. Mustafa Kaval, şunları kaydetti:

"Burada da biraz üst güç guruplarına çıktığımızda benzer bir çalışmayı mevcut yüksek güç gurubundaki motorlarımızla yapabilir miyiz diye baktık. Onun hazırlığını yapıyoruz. İlk örneği yardımcı makina olabilir ama ileride tabii ki ana tahrik sistemine de ihtiyacımız var. Bir üst güç gurubundaki motorumuzu da marinize edip kullanacağız ilk aşamada ama asıl hedefimiz tamamen Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın ihtiyaçlarına yönelik bir ana tahrik motoru geliştirmek."

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