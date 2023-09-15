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Bilim Teknoloji
TRT Haber 15.09.2023 09:06

Bayraktar AKINCI TİHA 30 bin uçuş saatini geride bıraktı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI, 30 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.

Bayraktar AKINCI TİHA 30 bin uçuş saatini geride bıraktı

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), 30 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Şu ana kadar 8 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan Bayraktar AKINCI, etkin bir şekilde görev yapmaya devam ediyor.


Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Gök Vatan'da Akıncı filomuzla 30.000 saattir çocuklar gibi şendik" dedi.

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