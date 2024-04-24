Çok Bulutlu 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 24.04.2024 13:05

Yazılım dünyası İstanbul'da buluştu

Yazılım geliştirme süreçleri, operasyonel altyapı yönetimi ve bu alanlarda çalışan ekipleri bir araya getiren teknik konferans DevOpsDays, Türkiye'de 6'ncı kez düzenlendi.

Yazılım dünyası İstanbul'da buluştu
[Fotograf: AA]

DevOpsDays Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yazılım geliştirme ve bilgi teknolojileri kültürünü ve uygulamalarını Türkiye'deki profesyoneller arasında yaygınlaştırmayı amaçlayan DevOpsDays İstanbul, yazılım dünyasını İstanbul'da bir araya getirdi.

Yazılım geliştirme ve operasyonel altyapı yönetimi alanındaki prensiplerin ve metodolojilerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, bu konudaki en iyi uygulamaları paylaşmak ve sektörde çalışanlara ağ kurma fırsatları sunmak için faaliyetlerini yürüten DevOps Türkiye topluluğu, bu yılki etkinlikte yurt dışından da üst düzey katılımcıları ağırladı.

DevOpsDays İstanbul'un açılış konuşmasını Ergonautic Kurucusu ve RedHat'in eski yöneticilerinden Andrew Clay Shafer yaptı.

Programda deneyimler paylaşıldı

Yazılım ve DevOps dünyasının önemli isimlerinin konuşma yaptığı etkinlikte, "açık oturum" olarak adlandırılan yuvarlak masa toplantıları ve "ateşleme" olarak bilinen kısa ve ilham verici konuşmalar yer aldı.

Açık oturumlarda konular tüm katılımcılar tarafından belirlenirken, yuvarlak masalarda toplanan katılımcılar DevOps dünyasına ilişkin görüşleri tartıştı. Bu sayede, alanda çalışan uzmanlar son teknolojilerle ilgili deneyim ve bilgilerini paylaştı, ulusal ve uluslararası yenilik ve uygulamaları ele aldı.

Üst düzey yöneticilerden farklı aşamalardaki yazılımcılara tüm katılımcılar, konuşmaları ve açık oturum tartışmalarını takip etti.

ETİKETLER
Yazılım Yerli ve Milli Teknolojiler İstanbul
Sıradaki Haber
Türkiye üzerinden geçen casus uyduları yapay zeka yakalayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:53
Türkiye'ye girmeye çalışan terörist sınırda yakalandı
13:52
Borrell, AP'de milletvekillerinin İran'la diplomatik ilişkileri kesme talebine karşı çıktı
13:57
Beyşehir Gölü'nde yüzlerce metre ağ ele geçirildi
13:39
Kastamonu'da evde çıkan yangın başka bir eve, ahır ve seraya sıçradı
13:20
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
13:20
Elazığ'da ruhsatsız silahla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı
TCG Anadolu'dan daha büyük bir "milli uçak gemisi" tasarlanıyor
TCG Anadolu'dan daha büyük bir "milli uçak gemisi" tasarlanıyor
FOTO FOKUS
TRT 46'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği gala programı Külliye’de gerçekleşti
TRT 46'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği gala programı Külliye’de gerçekleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ