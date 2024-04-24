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Bilim Teknoloji
Sciencealert 24.04.2024 07:12

Aylardır sessiz olan Voyager 1'den yeniden sinyal alındı

ABD Uzay Ajansı NASA, evrendeki en uzak insan yapımı nesne olan Voyager 1 sondasının, aylarca süren sessizlikten sonra yeniden sinyal göndermeye başladığını duyurdu.

Aylardır sessiz olan Voyager 1'den yeniden sinyal alındı

47 yıl önce fırlatılan Voyager-1 uzay aracı, 5 ay sessizliğin ardından NASA ekibinin çabaları sonucu yeniden sinyal göndermeye başladı.

Voyager-1 yıldızlar arası bölgede 24 milyar kilometre uzakta, bilinmezliğe doğru seyrine devam ediyor.

Uzay gemisi, kontrolörlerin hala komutları aldığını bilmesine rağmen, 14 Kasım 2023'te Dünya'ya okunabilir veriler göndermeyi bırakmıştı.

Mart ayında, NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda çalışan ekipler, sorunun tek bir arızalı çipten kaynaklandığını keşfettiler ve 46 yıllık bilgisayar sisteminin sıkı bellek kısıtlamaları dahilinde çalışan akıllı bir kodlama düzeltmesi tasarladılar.

Ajans, "Voyager 1 uzay aracı, yerleşik mühendislik sistemlerinin sağlığı ve durumu hakkında kullanılabilir veriler sağlıyor Bir sonraki adım, uzay aracının tekrar bilim verilerini döndürmeye başlamasını sağlamak." dedi.

1977 yılında fırlatılan Voyager 1, 2012 yılında insanoğlunun yıldızlararası ortama giren ilk uzay aracıydı ve şu anda Dünya'dan 24 milyar kilometre uzakta bulunuyor.

Dünya'dan gönderilen mesajların uzay aracına ulaşması yaklaşık 22,5 saat sürüyor.

İkizi Voyager 2 de 2018'de güneş sisteminden ayrıldı.

Her iki Voyager uzay aracı da Dünyamızın öyküsünü dünya dışı varlıklara aktarmayı amaçlayan 12 inçlik altın kaplama bakır diskler olan "Altın Plaklar"ı taşıyor.

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