TÜİK çocuklar için hayata geçirdiği portalı güncelledi

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, söz konusu portala "https://tuikcocuk.tuik.gov.tr" web adresi üzerinden erişilebiliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Ofisiyle yürütülen çalışmayla istatistikle ilgili kavramların çocuklara eğlenceli şekilde öğretilmesi ve onların gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Portalda, temel kavramlar arasında yer alan veri, bilgi, istatistik gibi konuların yanı sıra aritmetik ortalama, ortanca, mod gibi terimler bulunuyor, sıklık tablosu ile grafik türleri açıklamalarla sunuluyor.

Portalda; Türkiye, çocuk hakları ve istatistik bilimine dair bilgilerin yer aldığı 3 video ile saklambaç, körebe, sek sek gibi geleneksel çocuk oyunlarıyla ilgili bölüm de bulunuyor.

Portal aracılığıyla çocuklar isim, doğum tarihi, boy, kilo gibi bilgilerini girerek, kendileriyle ilgili istatistiklere erişebiliyor. Farklı biçimlerde isim sertifikası oluşturma imkanı da sağlayan portalda, çocukların ilgisini çekecek oyunlar, gezegenlere ait bilgiler ve TÜİK'in tanıtıldığı bir "metaverse" dünyası yer alıyor.

Ayrıca portalla çocuk hakları ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme" ve insanların karşı karşıya kaldığı temel sorunların çözümünü hedefleyen 17 sürdürülebilir kalkınma amacı çerçevesinde hazırlanan içerik bulunuyor.

Pedagog onayıyla son hali verilen portal ve TÜİK'in maskotu "Mod", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara armağan edildi.