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Bilim Teknoloji
AA 02.09.2023 13:51

Yaşam üçgenlerini tespit eden dron TEKNOFEST'te

Üniversite öğrencilerince "Pençe ve Göz Projesi" kapsamında geliştirilen dron sayesinde, deprem sonrası enkazdaki yaşam üçgenleri tespit edilerek, canlı olup olmadığı belirleniyor.

Yaşam üçgenlerini tespit eden dron TEKNOFEST'te

TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açmaya devam ediyor.

Festivalde Afet Yönetim Teknolojileri standında depremde yaşam üçgenlerinin tespitine yönelik geliştirilen "Pençe ve Göz Projesi" de yer aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Engin Eralp, arkadaşlarıyla geliştirdiği "Pençe ve Göz Projesi" hakkında bilgi verdi.

Çalışmalarına 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 4 arkadaşıyla başladıklarını ifade eden Eralp, deprem sonrası genelde kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki sese odaklandığını söyledi.

Pençe ve Göz adlı dronun en önemli özelliğinin ise herhangi bir deprem durumunda enkaz altındaki yaşam üçgenlerini tespit etmek olduğunu belirten Eralp, ürettikleri cihaz sayesinde girilmesi mümkün olmayan yerlerden görüntü alarak arama ekiplerinin işlerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Eralp, şu bilgileri verdi:

"Cihazda termal tabanlı bir sistem bulunuyor, buna ilave olarak elektro foto optik lensler de geliştirdik. Bu lensler frekans aracılığıyla yayın yapabiliyor. Bu yayını da biz görüntüye çevirebiliyoruz. Sistem kalp atışının basıncını ölçerek alanda canlı olup olmadığını görebiliyor."

"Arama kurtarma sürecinde zaman hayati önem taşıyor"

Arama kurtarma çalışmalarında zamanın önemini vurgulayan Eralp, "Arama kurtarmada havadan tamamen hızlı ve sağlıklı bir şekilde müdahale edebiliyoruz. Hem insan hayatını tehlikeye sokmuyoruz hem de bir milisaniyenin önemli olduğu durumlarda erken müdahalede bulunuyoruz." dedi.

Eralp, "Cihazı biz yerli ve milli olarak geliştirip uluslararası deprem tatbikatlarında ve deprem alanlarında kullanılabilmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu. 

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