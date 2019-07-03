Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, sosyal medya uygulamaları Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişmekte zorluk yaşadığını aktardı. Çok sayıda kullanıcı Twitter üzerinden uygulamalara erişemediğini, hikaye paylaşamadığını bildiriyor.

Instagram, Facebook ve WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.