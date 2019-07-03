Bilim Teknoloji
WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:09 - Son Güncelleme 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:37
Dijital dünyanın devleri Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çöktüğü, çok sayıda kullanıcının hesaplarında herhangi bir işlem yapamadığı öğrenildi.
Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, sosyal medya uygulamaları Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişmekte zorluk yaşadığını aktardı. Çok sayıda kullanıcı Twitter üzerinden uygulamalara erişemediğini, hikaye paylaşamadığını bildiriyor.
Instagram, Facebook ve WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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