Voyager emekliliğe hazırlanıyor
NASA'nın emektar uzay araçları Voyager 1 ve 2 emekliliğe hazırlanıyor. 45 yıldır farklı gezegenlerle ilgili bir çok önemli görüntüyü ulaştıran araçların görevi 2030 yılında tamamen son bulacak.
NASA'nın fırlattığı Voyager 1 ve Voyager 2 insansız uzay araçları 45 yılı aşkın süredir hizmet veriyor.
Birçok gezegeni ziyaret ettiler
Araçlar güneş sistemindeki en uzak gezegenleri ve uydularını incelemek için fırlatıldı, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ü ziyaret etti. Voyagerlar bu gezegenler ile ilgii bir çok görsel paylaştılar.
Voyager 1 uzayda dünyadan en uzak noktaya ulaşıp orada görevini devam ettiren uzay aracı olarak kayıtlara geçti. İnsanlığa birçok katkı veren bu uzay araçları artık emekliliğe hazırlanıyor.
Voyagerler enerji sorunu yaşıyor
Uzay araçlarındaki enerjinin uzun süre dayanabilmesi için belirli bölümler 2019 yılından itibaren kapatılmaya başlandı.
Neredeyse yarım asırdır görevde olan Voyager’ın sondaları enerji sorunu yaşıyor. Bu nedenle sondalar kapatılacak, güç, bir süre sonra yeniden açılacak.
NASA bu yöntemle sondaları 2030'a kadar kullanmayı amaçlıyor.
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