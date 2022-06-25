NASA'nın fırlattığı Voyager 1 ve Voyager 2 insansız uzay araçları 45 yılı aşkın süredir hizmet veriyor.

Birçok gezegeni ziyaret ettiler

Araçlar güneş sistemindeki en uzak gezegenleri ve uydularını incelemek için fırlatıldı, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ü ziyaret etti. Voyagerlar bu gezegenler ile ilgii bir çok görsel paylaştılar.

Voyager 1 uzayda dünyadan en uzak noktaya ulaşıp orada görevini devam ettiren uzay aracı olarak kayıtlara geçti. İnsanlığa birçok katkı veren bu uzay araçları artık emekliliğe hazırlanıyor.

Voyagerler enerji sorunu yaşıyor

Uzay araçlarındaki enerjinin uzun süre dayanabilmesi için belirli bölümler 2019 yılından itibaren kapatılmaya başlandı.

Neredeyse yarım asırdır görevde olan Voyager’ın sondaları enerji sorunu yaşıyor. Bu nedenle sondalar kapatılacak, güç, bir süre sonra yeniden açılacak.

NASA bu yöntemle sondaları 2030'a kadar kullanmayı amaçlıyor.