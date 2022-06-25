Otomobiller ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun...

Geleceğin araçlarında direksiyon olmayacak, fosil yakıt tarihe karışacak.

Otomobiller daha çevreci, daha fonksiyonel olacak ve sürücüsüz hareket edecek araçlar otonom kontrol sistemine sahip olacak.

Otomobil Teknolojileri Uzmanı Dr. Sinan Yannıer, "Gelecekte trafikte bolca elektrikli, sürücüsüz ve bağlantılı araçlar olacağını düşünüyoruz. Onları telefonumuzla akıllı cihazlarımızla yanımıza çağıracağız, bizi istediğimiz yere belki sesli komutlar ile götürecekler." dedi.

Sürücüsüz araçlar taşımacılığı da kökten değiştirecek.

"Kullanılmayan araçlar aile bütçesine katkı sağlayacak"

Aracımız, kullanmadığımız zamanlarda alternatif işler sayesinde para bile kazanabilecek.

Dr. Yannıer konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir aile aracı sabahleyin işe giderken belki yarım saat belki bir saat kullanıyoruz, keza akşam da öyle. Yarım saat bir saat kullanıyoruz. Günün geri kalanı 22-23 saati araç otoparkta yatıyor. Belki de o süre içerisinde ona çeşitli görevler yükleyeceğiz. Çeşitli görevlere göndereceğiz. Araç bizim için taşımacılık yapacak, nakliye yapacak bizim için para kazanacak."

Ulaşım maaliyetleri azalacak

Hem sürücüsüz hem de elektrikli araçların artmasıyla taşımacılık maliyetleri de düşecek.

Dr. Sinan Yannıer, "Elektrikli araçlar karbon temelli yakıtlar yerine daha fiyat avantajlı olan elektriği kullanacaklar. Sürücüsüz olmaları gün içinde farklı görevleri yerine getirmeleri elbette taşımacılık ve ulaşım maliyetlerini olumlu yönde etkileyecek ve fiyat avantajı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Geleceğin araçlarında sürücü, aracı kullanan değil ona komut veren kişi olacak.

Haber: Emin Karakuş

Kamera: Ender Bediz