Instagram, yalnızca yüzünüzü tarayarak kaç yaşında olduğunuzu tahmin eden üçüncü taraf bir şirket olan Yoti tarafından oluşturulan bir yapay zeka aracı da dahil olmak üzere, kullanıcıların yaşlarını doğrulamaları için yeni yöntemler test ediyor.

Resmi olarak, bir Instagram hesabına kaydolmak için en az 13 yaşında olmanız gerekiyor, ancak şirket yıllarca bu kuralı uygulamak için çok az çaba sarf etti. 2019 yılına kadar bırakın bu bilgiyi doğrulamayı denemeyi, yeni kullanıcılara doğum tarihlerini sorma zahmetine bile girmedi.

Kullanıcılar, arkadaşlarından yaşlarını doğrulamalarını veya yüzlerinin yapay zeka tarafından taranmasını sağlayabilecek

Instagram, yalnızca gençler doğum tarihlerini 18 veya daha büyük olarak göstermek için düzenlemeye çalıştığında, kullanıcılardan yaşlarını doğrulamalarını ister. Kullanıcılar yaşlarını doğrulamak için çeşitli kimlik kartlarının resimlerini gönderebilir.

ABD'deki kullanıcılar iki ek seçeneğe sahip olacak; sosyal onay ve yapay zeka tahmini.

İlk yöntem olan sosyal onay için Instagram, kullanıcının üç karşılıklı takipçisinden kaç yaşında olduklarını onaylamalarını isteyecektir. Karşılıklı takipçilerin kendilerinin 18 yaşından büyük olması ve Instagram'ın talebine yanıt vermesi için üç günü olacak.

İkinci yöntem olan yapay zeka (AI) tahmini, bir kişinin yaşını tahmin etmek için makine öğrenimini kullanan üçüncü taraf bir şirket olan Yoti'ye bir video özçekimi gönderecek.