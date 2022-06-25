Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 05:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bayraktar AKINCI B, TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Taarruzi İnsansız Hava aracının görüntülerine yer verdi; güzel haberi duyurdu.
Bayraktar #AKINCI B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı#MilliTeknolojiHamlesi ✈️????????????????????— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 24, 2022
Bayraktar #AKINCI B successfully completed the High Altitude Heavy Payload endurance and firing tests with TEBER-82 Guidance Kit. pic.twitter.com/Ni5obH3o86
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI-B kendisine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu daha yükseğe taşımış oldu.
Yüksek irtifada görev yapabilmesi, özellikle güdüm kitli mühimmat kullanımı açısından oldukça kritik öneme sahip.
Etiketler: Baykar İnsansız Hava Aracı (İHA)
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