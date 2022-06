Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Taarruzi İnsansız Hava aracının görüntülerine yer verdi; güzel haberi duyurdu.

Bayraktar #AKINCI B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı#MilliTeknolojiHamlesi ✈️????????????????????



Bayraktar #AKINCI B successfully completed the High Altitude Heavy Payload endurance and firing tests with TEBER-82 Guidance Kit. pic.twitter.com/Ni5obH3o86