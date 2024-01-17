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Bilim Teknoloji
TRT Haber 17.01.2024 10:13

Uzayda 13 bilimsel deney yapılacak

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak. Deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi gibi alanlarda olacak. Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek. İşte bilime ışık tutacak o deneyler...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 deney yapacak.

Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda olacak.

İlk Türk astronot uzay yolunda: Bakan Kacır aileyle bir araya geldi
İlk Türk astronot uzay yolunda: Bakan Kacır aileyle bir araya geldi

Yeni nesil alışımlar üzerine çalışılacak

Uzay için yeni nesil alaşımlar deneyinde yüksek sıcaklıklara dayanıklı alaşımların üretilmesi üzerine çalışılacak.

Muşlu öğrencilerin projesi uzayda denenecek
Muşlu öğrencilerin projesi uzayda denenecek

Deneyin, uzay, havacılık ve savunma sanayii için malzeme geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Uzayda 13 bilimsel deney yapılacak

Dünyada zorlu koşullara adapte olan tek hücreli canlıların yer çekimsiz koşullarda büyüme testleri de gerçekleştirilecek.

Tuz Gölü'nde yetişen bitkinin tuza verdiği tepki de uzay ortamında araştırılacak.

Astronotların değişimi incelenecek

Başka bir deneyde astronotların uzayda düşük yer çekimi, radyasyon, beslenme, uykusuzluk gibi durumlarda fizyolojik ve biyokimyasal değişimleri incelenecek.

Uzayda 13 bilimsel deney yapılacak

Uzay radyasyonunun kanserli hücre oluşumuna etkisi de araştırma konusu olacak.
Bir diğer deney ile tek hücreli canlıların uzay ve Antarktika bölgesindeki büyüme verileri karşılaştırılarak.

Bitkilerdeki değişim incelenecek

Bitkilerin, mikro yer çekimi altındaki değişimleri incelenecek.

Propolis maddesinin mikro yer çekiminde bakteriler üzerindeki etkisi araştırılacak.
Bir diğer deney de ses frekans değişiminden rahatsızlıkların tespit edilmesi olacak.
Yapay zeka desteği ile havanın oksijen seviyesi hesaplanarak düşük yer çekiminin sebep olduğu rahatsızlıklar tanımlanacak.

Uzayda 13 bilimsel deney yapılacak

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.  

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Uzayda 13 bilimsel deney yapılacak
Uzayda 13 bilimsel deney yapılacak
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