Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için geri sayım başladı

Türkiye uzay serüveninde kritik adımı atıyor.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket bu gece 01.11'de uzaya fırlatılacak.

Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi Florida eyaletinde gerçekleştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, en genç milletvekili Zehranur Aydemir ve bilim insanlarından oluşan bir heyet ABD'ye gitti.

Nefeslerin tutulacağı o anlar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok kentte meydanlardan izlenecek.

[Fotoğraf: AA]

Fırlatma töreni İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan takip edilebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Ankara ODTÜ Yerleşkesi'nde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek. Fırlatma Töreni saat 23.00'ten itibaren takip edilebilecek.

Fırlatma töreni, bilim merkezlerinde de izlenebilecek, bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek. Fırlatma töreni; Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'den de izlenebilecek.

13 bilim deneyi belirlendi

Adaylar eğitimlerini ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak 13 adet bilim deneyi belirlendi. Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak.

Gezeravcı'ya 3 astronot daha eşlik edecek

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Axiom Space'in, "Ax-3" görevinde Gezeravcı'ya farklı ülkelerden 3 astronot daha eşlik edecek. Bu kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına da İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme 19 Ocak saat 13.15'te

Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşecek. Bu adımla birlikte Türkiye Milli Uzay Programının ilk insanlı uzay misyonu hedefine ulaşacak.

"Kendi uydularımızı fırlatıp yol haritamızı çizeceğiz"

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Türkiye'nin uyduları milli kabiliyetler ile üretebilme imkanına sahip olduğunu söyledi.

Haluk Bayraktar, "İlk kez bir Türk, uzayda bayrağımızı dalgalandıracak. Uzay limanı ve fırlatma kabiliyetimizle Türkiye artık uzayda da bağımsız olacak. Kendi uydularımızı fırlatıp yol haritamızı çizeceğiz" ifadesini kullandı.