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Uykudayken öğrenme kapasitesi sınırlı

Scientific Reports dergisinde yayımlanan Belçikalı bilim insanlarının araştırmasına göre, beynin uyku sırasında öğrenme kapasitesi sınırlı.

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Uykudayken öğrenme kapasitesi sınırlı

Belçikalı bilim insanları, uykudayken öğrenme kapasitesinin sınırlı olduğunu ortaya koydu.

ULB Nörobilim Enstitüsü'nde görevli uzmanların araştırmasına göre, beynin uyanıkken olduğu gibi uykudayken de sesleri algılamayı sürdürdüğü ancak sesleri birimlerine göre gruplandırmayı başaramadığı görüldü.

Philippe Peigneux liderliğindeki araştırmada, uykudayken bir dizi sesi istatistiki öğrenmenin mümkün olup olmadığını ortaya koyacak biçimde, deneklerin serebral akviteleri, manyetoensefalografi (MEG) ile incelendi.

Deneklerin beyninde uykudayken tekil seslere MEG yanıtı tespit edilirken, uyanıkken olduğu gibi istatistiki ses kümelenmesini yansıtan bir veriye rastlanmadı.

Araştırmayla ilgili ayrıntılar, Scientific Reports dergisinde yayımlandı. 

Kaynak: AA

Etiketler: uyku, ulb nörobilim enstitüsü, öğrenme kapasitesi, Belçika
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