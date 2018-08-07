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Yerli helikopter motorunda ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi

Savunma sanayiinde yerli üretime yönelik projelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. T625 özgün helikopter motorunun geliştirilmesinde ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi.

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Yerli helikopter motorunda ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi

TUSAŞ Motor Sanayii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı'nın parçası olarak, T625 özgün helikopter motorunun geliştirilmesinde ilk ateşlemenin başarıyla gerçekleştirildiğini tasarım çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu.

Yerli motor ayrıca insansız hava araçlarında da kullanılacak.

İlk ateşleme başarıyla gerçekleşti

TUSAŞ Motor Sanayii, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yerli motor projesinin geliştirilmesinde ilk ateşlemenin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, T625 özgün helikopter motorunun yanı sıra Taaruzi İHA Geliştirilmesi Projesi'nin (AKINCI) motorlarının da geliştirildiği, 100 günlük eylem planına uygun olarak ilk 2 prototip motorun teslim edilmesinin planlandığı belirtildi. 


 

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi; Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı’nın parçası olarak, T625 özgün helikopter motorunun geliştirilmesinde ilk ateşlemeyi başarıyla gerçekleştirdik, tasarım çalışmaları devam ediyor.

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