Twitter, rahatsız edici etkileşimleri ortadan kaldırmak için 'güvenlik modu' ismini verdiği yeni özelliği test ettiğini duyurdu.

Özellik dil ayarları İngilizce olan küçük bir test grubunda aktif hale getirilecek.

Twitter 'güvenlik modu'nu deniyor

Güvenlik modu, nefret söylemlerinde bulunan hesapları işaretleyecek, kullanıcıya sürekli istenmeyen yorumlar gönderen hesaplar da tespit edilecek.

Tespit edilen hesaplar 7 gün boyunca otomatik engellenecek. Özellik ayarlar sekmesi üzerinden aktif hale getirilecek.

Sistem hem paylaşımları hem de paylaşımı yapan hesapları değerlendirecek. Kullanıcının takip ettiği veya sıklıkla etkileşimde bulunduğu hesaplar ise otomatik engellenmeyecek.

İstenmeyen paylaşımların azalması hedefleniyor

Özellik etkinleştirildiğinde kullanıcıları istenmeyen paylaşımlarla uğraşma yükünden kurtaracak.

Engellenen kişiler bu süre boyunca engellendikleri hesabı takip edemeyecek, Tweet'lerini göremeyecek ve mesaj atamayacak.

Kullanıcılar ise otomatik engellenen hesapları görebilecek ve istenmesi durumunda engeli kaldırabilecek.