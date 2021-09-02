Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda tehlikeli bölgeler ve sıcak temaslarda yakın koruma için kullanılan kalkanlara yönelik yenilikçi çözümler 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) tanıtıldı.

Nurol Teknoloji Pazarlama Uzman Yardımcısı Ali Akdeniz, geliştirdikleri ileri teknik balistik malzemelerle modüler ve çeşitli konfigürasyonlarda balistik koruyucu ekipmanlar yaptıklarını söyledi.

Akdeniz, bu kapsamda balistik seramiği üretip pazarladıklarını ve bunları kullanarak personel, araç ve yapısal balistik koruma ürünleri ürettiklerini ifade etti.

Son dönemde yaptıkları çalışmalarla bir dizi yenilikçi ürün geliştirdiklerini anlatan Akdeniz, "modüler korugan"ın (MODKOR) mevzilenme alanlarında modüler yapısıyla balistik koruyuculuk sağladığını, "kalkan taşıyıcı" sisteminin kalkanın ağırlığını hafiflettiğini, "mini kalkan"ın ise zorlu görev bölgelerine rahatlıkla ve güvenle girilmesine imkan verdiğini bildirdi.

"Sistem, elleri rahatlatıyor, ağırlıktan kurtarıyor"

En üst seviye koruma sağlayan, zırh delici mühimmatı tutabilen bir kalkanın yaklaşık 26 kilogram olduğu bilgisini veren Akdeniz, şöyle konuştu:

"26 kilogramlık kalkanı personel taşımakta zorlanıyor, merdiven çıkıp inemiyor. Aynı kişiye kalkan taşıyıcı sistemi giydirip kalkanı bağladığımızda merdivenleri rahatlıkla çıkabiliyor, inebiliyor. Sistem 3 kilogramdan daha hafif ve kalkanın tüm yükünü ortadan kaldırıyor. Elleri tamamen serbest bırakıyor. Önemli bir inovasyon

Personel için ellerin ne kadar kullanılabildiği önemli. Sistem, elleri rahatlatıyor, ağırlıktan kurtarıyor. Böylece kalkan istenildiği kadar ileri noktalara taşınabiliyor. Zorlu operasyonlarda hem kalkanla balistik koruma sağlanıyor hem de personel aktif halde kendini koruyabiliyor."

Asker ve polis birimleriyle istişare sonucu üretildi

İhtiyaç üzerine çözüm üretmenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Akdeniz, MODKOR'un asker ve polis birimleriyle yapılan istişareler sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Akdeniz, "Burada uzun aylar boyunca ürün geliştirme çalışmalarımız oldu. Zorlu bölgelerde yapısal korumayı sağlayacak, rengiyle kendini kamufle edecek bir ürün olmadığını tespit ettik. En zorlu engebeli arazide olsun, çatı görevlerinde olsun istenilen şekilde, istenilen konfigürasyonda kullanılabilecek bir yapı geliştirdik. İleri teknik malzeme üreticisi olduğumuz için istenilen kalınlık, koruma ve ağırlıkta çözüm geliştirebiliyoruz. MODKOR'un en önemli özelliği istenilen bölgeye kurulabilmesi, istenilen büyüklük ve kapasitede kullanılabilmesi." dedi.

"Koruma seviyesini artırıp, kalkanın ağırlığını, büyüklüğünü değiştirebiliyoruz"

Mini kalkanın da güvenlik güçlerinin ihtiyaçları ve kendileriyle yapılan ürün geliştirme toplantılarından ortaya çıktığını belirten Ali Akdeniz, "Mini kalkan, çok dar ve zorlu bölgelere büyük, ağır kalkanla girmemek, sadece hayati organların korumasını artırmak ihtiyaçlarıyla doğdu. Modüler çözümlerle koruma seviyesini artırıp, kalkanın ağırlığını, büyüklüğünü değiştirebiliyoruz." diye konuştu.