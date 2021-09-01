"Hava kirliliğinin azalması ortalama yaşam süresini 2 yıl uzatabilir"

Söz konusu tespit, Chicago Üniversitesine bağlı Hava Kalitesi Yaşam Endeksi'nin yayımladığı raporda yer aldı.

ABD'den çarpıcı araştırma

Raporda, bir insanın Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen hava kirliliğinin üç katından fazlasına maruz kaldığına dikkat çekildi.

Bu durumun ortalama yaşam süresini 74'ten 72'ye düşürdüğü, küresel hava kirliliği seviyesini azaltmanın, ortalama yaşam süresini 2 yıl artırabileceği vurgulandı.

Dikkat çeken 'Çin' detay

Raporda, 2013 yılında “kirliliğe karşı savaş” başlatan Çin'de bu konuda çarpıcı sonuçlar alındığı belirtildi. Hava kirliliği seviyesini yüzde 29 azaltan Çin'de yaşam süresinin bir buçuk yıl arttığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda olumlu politikaları öne çıkartılsa da küresel ısınmaya neden olan sera gazının büyük bölümü Çin'deki 23 kentten atmosfere yayılıyor.