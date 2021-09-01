Almanya'da Max Planck Topluluğu tarafından yapılan araştırma, çalışmanın bilişsel etkilerini inceledi. Araştırmaya göre, çalışmak zihni canlı tutuyor.

Araştırmada 1996 ve 2014 yılları arasında çalışmış yaşları 55 ile 75 arasında değişen 20 binden fazla Amerikalının verileri kullanıldı.

"Bilişsel gerileme yavaşlıyor"

Nöroloji Ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, “Çalışma hayatında ne yapıyoruz, unutmamaya çalışıyoruz, unutmamaya çalıştıkça beyindeki sinir hücrelerinin bağlantıları git gide artıyor. Bağlantıların artması bizim zihinsel sağlığımızı korumakta faydalı oluyor” dedi.

Uzman Klinik Psikolog Derya Oğuz Sarıalp ise çalışmanın beyni canlı ve güçlü tuttuğunu vurguladı:

“Beynimiz de bir nevi kaslarımız gibi, kaslarımız çalışarak kendini canlı ve güçlü tutma eğiliminde beynimiz de aynı şekilde. Çünkü her an aktif olarak aldığı uyaranları beynimiz işlemliyor.”

Çalışmak ruh sağlığı için de faydalı

Erdemoğlu emeklilikte sorumluluk alarak zihnin meşgul edilmesini öneriyor.

“Eğer bir kişiye düzenli olarak bir sorumluluk verilirse bu sorumluluğu yerine getiriyor ve belli bir yaşta da ben hala çalışıyorum beynim hala çalışıyor duygusu oluyor. Bu duygular da duygusal bozuklukları önlemede çok önemli oluyor.”

Haber: Kübra Yılmaz

Kamera: Bülent Turgut