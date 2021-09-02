"Uzun süreli antibiyotik kullanımı kolon kanseri riskini artırıyor."

Bu sonuca varılan araştırma, İsveç'teki Umea Üniversitesi’nden geldi. Çalışmada, 2010-2016 yılları arasında İsveç'teki 40 bin kanser hastasının verileri, kanser olmayan 200 bin kişinin verileriyle karşılaştırıldı.

Buna göre, 6 aydan fazla antibiyotik kullanan bireylerde kolon kanseri riskinin, antibiyotik kullanmayanlara göre yüzde 17 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Kanser riskinin artmasının nedeninin antibiyotiklerin bağırsak mikrobiyomu üzerindeki etkisi olduğu düşünülüyor.

Antibiyotik kullanımı azaltılmalı

Araştırma sadece ağızdan alınan antibiyotikleri kapsıyor. Ancak damardan verilen antibiyotikler de mikrobiyomu etkileyebiliyor.

Uzmanlar, antibiyotik kullanımını azaltmanın önemine dikkat çekiyor.

Bilinçsiz antibiyotik kullanımının, bakterilerin antibiyotiklere direncinin artmasına yol açtığı konusunda da uyarıyor.