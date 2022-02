Kullanıcılar tweet'leri beğenmek yerine olumsuz oy kullanabilecekler. Düşük oy verme seçeneği başlangıçta belirli bir grup web kullanıcısına verildi, ancak Twitter yakında özelliği iOS ve Android kullanıcılarına da genişleteceğini açıkladı.

Herkese açık göstermeyecek

Twitter, ‘downvote’yi daha çok kullanıcıların ilgili konudan alakasız yanıtlarda kullanacağı bir buton olarak görüyor. Bu nedenle tweetin aldığı toplam olumsuz oy sayısı herkese açık olmayacak.

Twitter, şu ana kadar deneyin sonuçlarının, kullanıcıların rahatsız edici veya alakasız buldukları yanıtları reddettiğini tespit ettiğini söyledi. Twitter, "Bu deney aynı zamanda, insanların görmek istemedikleri içerikleri işaretlemek için en sık kullanılan yol olduğunu da ortaya çıkardı" dedi.

We've been testing how we can surface the most relevant replies within Tweets with the use of downvoting on replies. As we're expanding the experiment to a global audience, we want to share a little about what we have learned thus far!

???? https://t.co/wM0CpwRgo6