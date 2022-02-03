Yerlilik oranını yüzde 80 seviyesine çıkaran Türk savunma ve havacılık sanayii, ihracat faaliyetlerini giderek genişletiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sektör 2021'de yüzde 41,5 artışla 3 milyar 224 milyon 786 bin dolar ihracat yaptı. İşletmelere Ar-Ge ve inovasyon gücü kazandıran yerli yazılımlar, 2023’te ihracatta 10 milyar doları aşmayı hedefleyen savunma sanayii için önemli durumda.

Dijital dönüşüm işletmelerin gelirlerini artırabiliyor

Küresel ölçekte yapılan araştırmalar, savunma sanayide faaliyet gösteren işletmelerin kapsamlı bir dijital dönüşüm stratejisiyle rekabet gücü elde edebileceğini gösteriyor.

Dijitalleşmeyi merkeze alan işletmeler yatırımlarının katma değerini ve gelirlerini artırabilirken, diğer sektörlere oranla 4 kat büyüme elde edebiliyor.

ERP Çözümleri dönüşümün merkezinde

Her sektörü etkisi altına alan dijitalleşmenin savunma sanayinde de dijital çözümler sunan yazılımlara duyulan ihtiyacı artırdığına dikkat çeken Bilişim A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Erdağ, “Savunma sanayinin dönüşümünün merkezinde, kurumların ihtiyaçlarına göre geliştirilen ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) çözümleri yer alıyor. İleri teknolojiler kullanarak geliştirdiğimiz ERP çözümlerimizle savunma sanayinin değişen dinamiklerine cevap veriyoruz. Üretimde ihtiyaç duyulan tüm aşamaların tek bir kaynağa entegrasyonunu sağlayan yeni nesil ERP çözümlerimizle savunma ve havacılık sanayinin dijital dönüşümüne kılavuzluk ediyoruz” diye konuştu.