Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 06:53Son Güncelleme: Kaynak: cnet
Blockchain platformu Wormhole'a saldırı: 324 milyon dolar çalındı
[Temsili fotoğraf: Getty Images]
Wormhole adlı Blockchain platformuna siber korsanların düzenlediği saldırıda yaklaşık 324 milyon dolara tekabül eden kripto para çalındı.
Kripto para işlemlerinin yapıldığı popüler platformlardan Wormhole, hackerların saldırısına uğradı.
Platform, 120 bin "wETH"in çalındığını ve sistemin bakım çalışması için çevrim dışı bırakıldığını açıkladı.
Daha sonra yapılan bir açıklamada ise "Güvenlik açığı düzeltildi." ifadesi kullanıldı.
Çalınan söz konusu kripto para, güncel kurlarla yaklaşık 324 milyon dolara tekabül ediyor.
Söz konusu siber saldırı, şu ana kadarki en büyük kripto para hırsızlıklarından biri olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: Kripto Para Siber Saldırı
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