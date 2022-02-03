MetaMetric Solutions’a göre, dört büyük metaverse platformundaki gayrimenkul satışları 2021′de 501 milyon dolara ulaştı.

2022’de 1 milyar doları aşacak

Metaverse veri sağlayıcısı, Ocak ayındaki satışların 85 milyon doları aştığını açıkladı. Bu hızla giderse satışların 2022′de yaklaşık 1 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ediliyor.

Satışlardaki son artış, Facebook’un 28 Ekim’de meta veriye odaklanmak için Meta olarak yeniden markalaştığını duyurmasıyla arttı.

Satışlar 9 kat arttı

MetaMetric’e göre, emlak satışları kasım ayında yaklaşık 9 kat artarak 133 milyon dolara ulaştı.

Satış büyümesi o zamandan beri azaldı, ancak ocak ayı satış toplamı hala Ocak 2021 seviyelerinin 10 katından fazla olacak.

Arsa satışı için rekor ödeme 4,3 milyon dolar

Bugüne kadar bir metaverse arazisine verilen en yüksek meblağ 4,3 milyon dolar oldu. Söz konusu satın alma Atari firması tarafından The Sandbox'ta yapıldı.

Şimdiye kadar gayrimenkul satışları The Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels ve Somnium üzerinde yoğunlaştı. Dört platformda tamamı farklı büyüklüklerde toplam 268.645 parsel bulunuyor.

[TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Metaverse yatırım ve analiz firması Republic Realm'in yayımladığı rapora göre ise metaverse arazisi satılan platformların sayısı her geçen gün artsa da 2021'de satışlar ağırlıklı olarak 4 platformda oldu.

Metaverse çok konuşulsa da Republic Realm verilerine göre 4 büyük platformdaki arazi sahiplerinin sayısı 24.598 oldu.