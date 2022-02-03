Antalya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Antalya BİLİMFEST", 7'den 77'ye teknoloji tutkunu ve bilimsel gelişime ilgi duyanları bir araya getirecek.

Organizasyona HAVELSAN, ASELSAN, Savunma Sanayii Akademisi ile TÜBİTAK başta olmak üzere bilim ve teknoloji kurumlarının katılması bekleniyor.

Antalya'daki üniversitelerin desteklediği bilim festivalinde, kentte bilim ve teknoloji üreten özel sektör temsilcileri de yer alacak.

Etkinlik, 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.