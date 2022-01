Instagram’da eğer birisi sizi Yakın Arkadaşlar grubuna eklediyse, bunu en basit şekliyle yapılan paylaşımın altındaki yeşil renkli etiketten anlayabiliyorsunuz. Ayrıca, bu yakın arkadaş gurubu ‘Sürü’ olarak adlandırılacak.

Sürünüze 150 kişiye kadar ekleme yapabileceksiniz.

Twitter’da ‘Sürü’ olarak adlandırılan özellik sayesinde, gönderilen tweetlerin altında “Paylaşımı yapan kişi sizi sürüsüne eklediği için bu tweeti görebiliyorsunuz” şeklinde bir yazı çıkacağı söyleniyor.

#Twitter keeps working on the implementation of Twitter Flock (Trusted Friends) ???? pic.twitter.com/roizS5K99K