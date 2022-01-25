Instagram’da eğer birisi sizi Yakın Arkadaşlar grubuna eklediyse, bunu en basit şekliyle yapılan paylaşımın altındaki yeşil renkli etiketten anlayabiliyorsunuz. Ayrıca, bu yakın arkadaş gurubu ‘Sürü’ olarak adlandırılacak.

Sürünüze 150 kişiye kadar ekleme yapabileceksiniz.

Twitter’da ‘Sürü’ olarak adlandırılan özellik sayesinde, gönderilen tweetlerin altında “Paylaşımı yapan kişi sizi sürüsüne eklediği için bu tweeti görebiliyorsunuz” şeklinde bir yazı çıkacağı söyleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter Sözcüsü Tatiana Britt şunları söyledi:

“Twitter her zaman insanların sağlıklı sohbetler yapmasına yardımcı olmak için yeni yollar üzerinde çalışıyor ve şu anda insanların daha özel paylaşımda bulunmasına izin vermenin yollarını araştırıyoruz. Şu anda özellik hakkında paylaşacak başka haberimiz yok. Ancak Twitter Flock’un yalnızca bir yer tutucu adı olduğunu doğrulayabiliriz.”