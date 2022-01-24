Neredeyse 6. duyu organımız haline gelen cep telefonlarımız bizi yanıltmaya başladı. Kullanımı her geçen gün artan telefonlarımızın çantamızda ve cebimizde titreyerek bildirim habercisi olması yeni bir sendromun hayatımıza girmesine neden oldu.

Hayalet uzuv sendromu olarak da tanımlanan bu durum cep telefonlar için yapılan “6. uzuv” benzetmesini haklı çıkarıyor.

Hayalet Titreşim Sendromu neden olur?

Sinirbilimcilere göre bu hissin asıl sebebi sosyal medya paylaşımlarının beynimizde dopamin adı verilen mutluluk hormonunu arttırması. Elimizden düşürmediğimiz telefonumuza bir süre bildirim gelmemesi, beynimizin bağımlı olduğu bu dopamini alamaması anlamına geliyor.

Beklediği sinyali alamayan beyin, psikoza benzer bir durum yaratıyor. Titreşim sesi duyuyormuşsunuz veya titreşimi hissediyormuşsunuz gibi düşünmenize yol açıyor.

Dünya modernleştikçe insanoğlunun kullandığı aletler, dış görünüşü ve günlük yaşantısının yanı sıra temel duyguları da değişime uğramaya devam ediyor. Günümüzde teknoloji kaynaklı ilerlemenin, dünya tarihinde hiçbir zaman görülmemiş bir hızla ilerlediğini düşünürsek, elimizde yeni fobiler bulmamız an meselesi.