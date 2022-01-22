TEKNOFEST kapsamında 2022 yılında ilk kez düzenlenecek olan Dikey İnişli Roket Yarışması, dünyada düzenlenen ilk Roket İtkili İniş Yarışması olma özelliğine sahip.

Yarışmaya son başvuru tarihi 28 Şubat 2022 olarak açıklandı.

Başvurular TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

???? #TEKNOFESTKARADENİZ’de bir ilke daha imza atıyoruz!



Dünyanın ilk ve tek

"DİKEY İNİŞLİ ROKET YARIŞMASI"



║❗️ Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat’22

║ ???? https://t.co/jO1WcflSb5

║???? Ankara

║ ???? @SageTubitak pic.twitter.com/tu4bULDlsa