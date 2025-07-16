TÜRKSAT'ın geçen yıl net satışları 16,6 milyar lirayı aştı

TÜRKSAT AŞ'nin 2024 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, şirketin satış maliyeti 15 milyar lira, brüt karı ise 1,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK-bir şirketin borçluluk düzeyini ve operasyonel karlılığını değerlendirmek için kullanılan finansal gösterge) 3 milyar 722 milyon liraya çıkaran şirketin, FAVÖK marjı yüzde 22 oldu.

Her yıl yapılan yatırımlarla, özellikle uydu ve kablo haberleşme altyapısını geliştiren TÜRKSAT, geçen yıl toplam net satışlarını 16 milyar 649 milyon liraya yükseltti.

Bu dönemde, Kablo TV abone sayısında düşüş görülürken, kablonet aboneliğine ise talep arttı. 2023 yılında, yaklaşık 1 milyon 358 bin olan Kablo TV abone sayısı 2024'te 1 milyon 309 bine gerilerken, aynı dönemde 1 milyon 334 bin olan kablonet abone sayısı da 1 milyon 412 bine yükseldi.

e-Devlet'te geçen yıl 11,5 milyar hizmet kullanıldı

Kurulduğu günden bu yana, kullanım sayısı hızla artan e-Devlet hizmetlerine talep, 2024'te de artarak devam etti. Geçen yıl sonu itibarıyla, e-Devlet Kapısı'ndan 1079 kuruma ait 8 bin 312 adet elektronik hizmet, yaklaşık 66,6 milyon vatandaşın kullanımına sunuldu. Bu rakamlar 2023 yılı sonu istatistikleriyle karşılaştırıldığında, e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısı yaklaşık yüzde 4, e-Devlet Kapısı'ndan sunulan hizmet sayısı yaklaşık yüzde 7 ve e-Devlet Kapısı'na entegre edilen kurum sayısı ise yaklaşık yüzde 5 arttı.

Yapılan iyileştirmeler ve yeni hizmetlerin eklenmesi neticesinde, geçen yıl e-Devlet Kapısı'nın kullanımında hızlı bir artış gözlendi. 2023'te yaklaşık 10,1 milyar hizmet kullanımı olan e-Devlet'te, 2024'te 11,5 milyar hizmet kullanımı gerçekleştiği görüldü.

Söz konusu dönemde, Belgenet ürününü kullanan kurum sayısı 109'a, kullanıcı sayısı ise yaklaşık 1 milyon 37 bine ulaştı.

Siber güvenlik faaliyetleri

e-Devlet Kapısı başta olmak üzere geliştirilen ve yönetilen kritik altyapıların, sistemlerin ve uygulamaların siber güvenliğini en üst seviyede sağlayan TÜRKSAT, ayrıca kamunun güvenli dijitalleşmesini desteklemek amacıyla siber güvenlik hizmetleri de sunuyor.

Şirket, bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve azaltılmasına yönelik süreçleri kapsayan Risk Yönetim Politikası'nı sürekli güncelliyor. 2024'te revize edilen ve yürürlüğe giren bu politika doğrultusunda, TÜRKSAT'ın tüm varlıkları risk yönetim süreçlerine uygun olarak izleme ve değerlendirmeye alınıyor.

TÜRKSAT bünyesinde, yönetim sistemleri ile ilgili süreçleri koordine etmek, politikaları oluşturmak ve güncel tutmak, yaşam döngüsünü yönetmek, risk değerlendirmelerini kontrol etmek ve düzeltici faaliyetleri takip edip raporlamak amacıyla Yönetişim Komitesi kuruldu. 2024'te kamu kurum ve kuruluşlarıyla yükseköğretim kurumlarına, Yönetilen Güvenlik Hizmetleri (MSS) Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Altyapı Projeleri, Siber Güvenlik Test ve Simülasyon Hizmetleri, Siber Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri, kategorilerinde hizmet ve projeler sunuldu.

Siber güvenlik altyapı kurulumu hizmeti ile sınır güvenliği, ağ güvenliği, son kullanıcı ve sunucu güvenliği, uygulama güvenliği, veri güvenliği gibi siber güvenlik bileşenleri ihtiyaçları karşılanabiliyor. Bu kapsamda, 2024 yılında güvenlik ve operasyon merkezi altyapı projeleri çerçevesinde, 5 farklı projeyle Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Tarım ve Orman ile Sağlık Bakanlıkları olmak üzere 4 kurumun bilişim altyapısı daha dayanıklı hale getirildi.

Geçen yıl Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına siber güvenlik test ve simülasyon hizmeti veren TÜRKSAT, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinop Üniversitesi'ne siber güvenlik hizmetleri ile 3 kurumun güvenlik olgunluk seviyesinin artırılmasına ilişkin hizmet sağladı.