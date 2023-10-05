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Bilim Teknoloji
AA 05.10.2023 10:43

Türksat, Uluslararası Uzay Federasyonu'na üye oldu

Türksat'ın, Uluslararası Uzay Federasyonu'na üyeliği oy birliğiyle kabul edildi.

Türksat, Uluslararası Uzay Federasyonu'na üye oldu

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın önde gelen uzay ajansları, şirketleri, araştırma kurumları, enstitüleri başta olmak üzere 77 ülkede 513 üyesiyle dünyanın en büyük uzay kuruluşlarından biri olan Uluslararası Uzay Federasyonu'nun (IAF) genel kurulu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı.

Federasyonun tüm üyelerinin hazır bulunduğu genel kurula Türksat adına Genel Müdür Hasan Hüseyin Ertok katılırken, şirketin Federasyona üyeliği oy birliğiyle kabul edildi.

IAF, sektörün önde gelen uzay ve savunma kuruluşlarından biri olarak 1951'de kuruldu. Her yıl düzenlenen, tüm küresel uzay aktörlerinin bir araya geldiği Uluslararası Astronomi Kongresi'ne ev sahipliği yapan IAF'a üye olunması, özellikle uluslararası işbirliklerinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

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