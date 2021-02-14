Türkiye’nin Milli Uzay Programı çalışmalarına ev sahipliği yapacak olan Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ankara Gölbaşı’nda kurulacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Türkiye’nin uzay alanındaki ilk ihtisas teknokentinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinesi ve ODTÜ’nün öncülüğünde hayata geçirileceğini açıkladı.

Teknokent, yerli ve yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapacak

Kök, Türkiye Uzay Ajansı, ODTÜ ve ODTÜ Teknokent arasında iş birliği protokolü imzalandığını hatırlattı:

“Gölbaşı ilçesinde 70 hektarlık alan İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilerek bu bölgede ODTÜ Uzay Teknokenti kurulacak. Bu alanda, Türkiye Uzay Ajansı, uzay ile ilgili araştırma yapan özel sektör ve kamu Ar-Ge merkezleri ve test altyapılarının (TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, Türksat, UYDU A.Ş vb.) yer alması hedefleniyor. Bölgede yapılacak teknokent binalarında ayrıca uzay ve havacılık alanlarında çalışan start-up, KOBİ, ulusal ve uluslararası firmaların yürüteceği stratejiler için kuluçka, ofis ve kısmi üretim altyapıları yer alacak.”

Teknokentin kapıları havacılık ve uzay, mühendislik ve temel bilimler alanında çalışanlar için de açık olacak.

Uzay alanındaki ilk ihracat Arjantin’e gerçekleştirilecek

Kök, Türkiye’den uzay alanında ilk ihracatın yapılmasında ODTÜ Teknokent’in de katkı sağlayacağını söyledi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.(TUSAŞ) ile Arjantin merkezli INVAP ortaklığında kurulan GSATCOM Uzay Teknolojileri tarafından, yeni nesil haberleşme uydusu teknolojilerinin ilk yurt dışı satışı ise Arjantin'e gerçekleştirilecek.