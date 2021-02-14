Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TRT 1'de yayınlanan Pelin Çift ile Gündem Ötesi programına konuk oldu. Bakan Varank, Milli Uzay Programı'nın hedefini anlattı, süreç hakkında bilgi verdi.

"Biz bu misyonu gerçekleştirdiğimizde aslında ikinci hedefimiz olan, yani 2028 yılında hem Ay'ın dünya yörüngesine kendi roketimizde çıkmayı hem de Ay'a gidip Ay'a yumuşak iniş yaparak Ay'da dolaşacak roverı, Ay yüzeyine indirmeyi ve burada bilimsel çalışma yapmayı hedefliyoruz."

"Türkiye’nin de bunu sahiplenmesi oldukça mutluluk verici "

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, uzaya gidecek kişiye verilecek isim ile ilgili de konuştu, şu bilgileri verdi:

"Uzaya gidecek Türk'ün ismi ne olmalı diye sordular. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bir Türkçe hassasiyeti var. Bu hassasiyeti o programda dile getirmesi, Türkiye’nin de bunu sahiplenmesi bizim açımızdan oldukça mutluluk verici aslında. Milli Uzay Programı'nı ilan ettikten sonra çok güzel geri dönüşler aldık. Yani vatandaşlarımız gerçekten bu işe sahip çıktıklarını gösterdi."

"Bilimsel misyonu yerine getirebilecek uygun kişiyi seçeceğiz"

Uzaya bilimsel çalışmalar yapmak üzere gidecek Türk vatandaşının gençlere de rol model olacağına söyleyen Varank, şunları anlattı:

"Bizim göndereceğimiz vatandaşımız böyle bir misyona da sahip olacak. Öncelikle bilimsel çalışmaya karar vermemiz lazım. Çalışmanın niteliğine göre bilim insanının hangi alandan seçileceğine karar verilecek. Bunu 2023'e yetiştirmek istiyoruz. Önümüzdeki 4-5 ay içinde uzaya göndereceğimiz vatandaşımızı seçmemiz gerekiyor. Bilimsel çalışmaya karar verdikten sonra hedefimiz 2 ya da 3 insanımıza bu eğitimleri aldırmak. Oldukça zorlu eğitimleri almasını sağlayacağız. Rusya, ABD bu eğitimleri veriyor, oldukça yoğun eğitimlerden bahsediyoruz. Fizyolojik, psikolojik özellikleri karşılamaları gerekiyor, uzay aracıyla ilgili temel eğitimleri almaları gerekiyor. Bunları da dikkate alarak adaylarımızı seçeceğiz, eğitimlere yollayacağız. 2 senelik eğitimden sonra da bir vatandaşımızı uzaya göndereceğiz. Bilimsel misyonu yerine getirebilecek uygun kişiyi seçeceğiz."

Hedef en az 100 yeni araştırmacıyı Türkiye'ye getirmek

Bakan Varank, en az 100 yeni araştırmacıyı daha Türkiye'ye getirmeyi hedeflediklerini söyledi, bu konuda yaşanan zorluklara dikkat çekti.

“Mesela bir hocamızı 2 senedir uğraşmamıza rağmen Boğaziçi’nde kadro almasını sağlayamadık. Yani Boğaziçi’nden kadro alıp bu kadar başarılı bir hocamız Türkiye’de kalıcı olamadı. Dolayısıyla bu işlere ideolojik bakmamak lazım, bu işlere siyaseti karıştırmamak lazım. Siyasetten bağımsız bir şekilde bu alanlarda çalışmanız lazım destek vermeniz lazım. Biz emin olun bu şekilde çalışıyoruz.”

Bakan Varank, yerli otomobilde fabrikada çalışmalarının planlandığı gibi sürdüğünü açıkladı, seri üretimin 2022'nin sonunda başlayacağını söyledi.