Türkiye'nin piko uydu takımı TAURUS, uzay yolculuğuna hazır

Türk teknoloji şirketlerinin uzayı merkez alan çalışmaları "küçük uydu" teknolojileriyle genişliyor.

TÜBİTAK desteği kapsamında GUMUSH AeroSpace tarafından tasarlanan, üretilen, tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen TAURUS - Tarım Uygulamalarına Yönelik Röle Uydu Sistemi, yalnızca teknik kabiliyetleriyle değil, aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki vizyonunu temsil eden öncü bir adım olarak dikkati çekiyor.

TAURUS, özellikle altyapı kurulumunun mümkün olmadığı bölgelerde tarım, hayvancılık, sağlık, yaban hayatı ve kırsal kalkınma gibi alanlarda IoT sensörlerinden toplanan verilerin uydu üzerinden aktarılmasını sağlayacak. Böylece altyapının yetersiz olduğu tarım alanlarında verimlilik artışına, altyapı sorunlarının yaşandığı afet anlarında kritik bilgilerin merkeze ulaştırılmasına imkan tanıyacak, kırsal bölgelerdeki sağlık verilerinin aktarımını mümkün kılacak ve yaban hayatı gözlemleriyle iklim değişikliği veya kaçak avcılığa dair çevresel veriler sağlayabilecek. Aynı zamanda enerji şebekeleri ve kritik altyapı hatlarının anlık izlenmesine de katkıda bulunarak, Türkiye’nin küresel IoT uydu pazarında söz sahibi olmasına destek olması planlanıyor.

Esnek görev yapısı sayesinde uydular yalnızca IoT rölesi olarak değil, denizcilikte AIS mesajlarının toplanarak gemi trafiğinin, havacılıkta ise ADS-B mesajlarının toplanarak hava trafiğinin izlenmesine de olanak tanıyacak.

Tüm yetenekleri 452 grama sığdırıldı

"0.25U form" faktöründe (10 cm x 10 cm x 2.7 cm) ve yalnızca 452 gram ağırlığında tasarlanan uydular, bu yılı içerisinde SpaceX Bandwagon-4 görevi kapsamında dörtlü grup halinde fırlatılacak ve 510 kilometre irtifa ile 45 derece eğimli yörüngeye yerleşecek. Bu misyon, boyutlarının yanı sıra Türkiye'nin 45 derece eğimli yörüngeye gönderilen uydusu olarak da "ilk" olma özelliğini taşıyor. Fırlatma arayüzüne entegrasyon süreci ise 12 Eylül 2025'te başarıyla tamamlandı.

TAURUS ile Türkiye, bu form faktörde çok fonksiyonlu piko uydu (0.1U ile 0.25U boyutlarındaki ultra minyatür uydu) geliştiren dünyadaki 4. ülke konumuna geldi, aynı zamanda dünyanın en küçük ama en fonksiyonel 0.25U platformlarından birini üretmeyi başardı.

GUMUSH AeroSpace, yalnızca uydu ve ağ geçidi geliştirmekle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda işlevsel sensörlü yer terminalleri ile de projelerini destekliyor. Böylece hem yörüngedeki uydulardan hem de yeryüzündeki terminallerden veri toplayabilen tam entegre bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.

13 yıllık çaba sınırları aştı

2012 yılında kurulan GUMUSH, Türkiye'de küçük uydu geliştirme alanında özel sektörün öncüsü olarak 13 yıldır faaliyet gösteriyor. Şirket, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) gibi kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri yaparken, uluslararası ölçekte de farklı ülkelerle ortak projelere imza atıyor. Bu yönüyle GUMUSH, Türkiye ve bölgesindeki ilk küp uydu üreticisi unvanını taşıyor.

Geliştirdiği özgün platformlar sayesinde yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında da tanınırlık kazanan şirket, 2020'den bu yana NASA'nın her yıl yayınladığı Small Spacecraft Technology Report'ta yer alarak uluslararası CubeSat ekosisteminde adını duyurdu. Bu prestijli raporda, GUMUSH’un yenilikçi çözümleri ve küçük uydu teknolojilerindeki katkıları vurgulandı, şirket dünya çapındaki sayılı küçük uydu üreticilerinden biri olarak gösterildi.