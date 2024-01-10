Hafif Yağmurlu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 10.01.2024 10:56

Türkiye'nin ilk astronotu deney çalışmalarına devam ediyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, karantinaya girdiği günden bu yana uzay görevinde yerine getireceği deneyler üzerinde çalıştığını ifade etti.

Türkiye'nin ilk astronotu deney çalışmalarına devam ediyor

Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzay misyonunda icra edeceği bazı deneylere ilişkin detayları aktardı.

Ankara'ya deney çalışmaları kapsamındaki son gelişinde, "MESSAGE" deneyinin kan alma işlemiyle, deney süreçlerini fiilen başlattıklarını vurgulayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Karantinada bugün, 13 deneyimizden VOKALKORD'un ilk işlem adımını gerçekleştirdim. Yarın MESSAGE'ın ikinci işlem adımıyla devam ediyorum. VOKALKORD'da solunum sistemi fizyolojisi içerisinde yapay zeka desteğiyle seste meydana gelen frekans değişiminden rahatsızlıkların tespit edilmesi ve yer çekimsiz ortamın etkilerinin insan sesi üzerine etkilerinin araştırılması hedeflenmektedir. MESSAGE ile ise yer çekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genlerin tespit edilmesi ve uzay görevlerinde bağışıklık hücrelerinden hangilerinin yer çekimi tarafından direkt olarak etkileneceğinin CRISPR gen mühendisliği yöntemleriyle belirlenmesi hedeflenmektedir."

ETİKETLER
Türkiye Uzay Ajansı Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Çin, yeni keşif aracını Ay'a yollamaya hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Güney Kore'de bıçaklı saldırıya uğrayan muhalefet lideri taburcu edildi
11:47
ABD'deki Epstein dava dosyalarının son bölümü kamuoyuna açıklandı
11:43
Slovenya Dışişleri Bakanı: Gazze'yi kurtarmak için ikinci bir şans yok
11:32
Togg'un yeni modeli T10F ile ilgili merak edilenler
11:46
Limon soslarının satışı yasaklanacak
11:47
Fatih Camii imamı Usta yoğun bakımdan çıktı
Assos'un çöplüğünden de tarih fışkırıyor
Assos'un çöplüğünden de tarih fışkırıyor
FOTO FOKUS
14 yaşındaki çocuk mermilerden koltuğun arkasına saklanarak kurtuldu
14 yaşındaki çocuk mermilerden koltuğun arkasına saklanarak kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ